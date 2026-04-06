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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: व्यापार में होगी जबरदस्त ग्रोथ, पुराने संपर्क से मिलेगा नया जॉब ऑफर!

Dhanu Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: व्यापार में होगी जबरदस्त ग्रोथ, पुराने संपर्क से मिलेगा नया जॉब ऑफर!

Dhanu Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: धनु राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 10:35 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: धनु राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वीक स्टार्टिंग व्यापारिक विस्तार और नए प्रयोगों का है. इस दौरान आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों पर काम कर सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्यात से जुड़े लोगों को विदेशी मुद्रा की दरों में बदलाव से बड़ा लाभ होने के संकेत हैं. सही समय पर लिया गया फैसला आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जा सकता है. ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद आपकी बाजार में पकड़ मजबूत बनी रहेगी और पुराने क्लाइंट्स के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं.

पारिवारिक विरासत वाले बिजनेस में नई पूंजी निवेश करने का यह सही समय है, जो भविष्य में आपके व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाएगा. यदि आप लंबे समय से किसी बड़े विस्तार की योजना बना रहे थे, तो अब उस पर अमल करने के संकेत मिल रहे हैं. बिजनेस वुमन को किसी बड़े बिजनेसमैन से गाइडेंस मिल सकता है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को नई दिशा देने में मदद मिलेगी. बिजनेस में सकारात्मक विकास की प्रबल संभावना है, हालांकि पार्टनरशिप में पारदर्शिता की कमी विवाद पैदा कर सकती है, इसलिए आर्थिक लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें.

एंप्लॉयड पर्सन के लिए, विशेषकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हैं, यह हफ्ता नई चुनौतियों के साथ-साथ बड़े अवसर भी लेकर आएगा. आपके काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही आपकी योग्यता और अनुभव को भी पहचान मिलेगी. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए टारगेट अचीव करना आसान होगा, जिससे इंसेंटिव के योग बनेंगे. आपकी प्रस्तुति और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नई उपलब्धियां दिला सकती हैं.

वर्किंग वुमन अपने फील्ड में सम्मान प्राप्त करेंगी. आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास भी बढ़ेगा. वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को घर के शोर-शराबे के कारण काम में थोड़ी बाधा महसूस हो सकती है, इसलिए शांत वातावरण में काम करने का प्रयास करें. नई भर्तियों के लिए कार्यस्थल पर अपना स्थान बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप जल्द ही अपनी पहचान बना लेंगे. बेरोजगार व्यक्तियों को किसी पुराने संपर्क के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति हो सकती है.

घर-परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. किसी शुभ आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा जोर पकड़ सकती है, जबकि विवाहितों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.

स्वास्थ्य के मामले में पैरों और नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए अधिक पैदल चलने से बचें और समय-समय पर आराम करें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप खुद को फिट रख सकते हैं. लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी होंगी और आपको नए व्यापारिक विचार प्रदान करेंगी, जो आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.

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वीक स्टार्टिंग व्यापारिक विस्तार और नए प्रयोगों का है. इस दौरान आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों पर काम कर सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्यात से जुड़े लोगों को विदेशी मुद्रा की दरों में बदलाव से बड़ा लाभ होने के संकेत हैं. सही समय पर लिया गया फैसला आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जा सकता है. ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद आपकी बाजार में पकड़ मजबूत बनी रहेगी और पुराने क्लाइंट्स के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं.

पारिवारिक विरासत वाले बिजनेस में नई पूंजी निवेश करने का यह सही समय है, जो भविष्य में आपके व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाएगा. यदि आप लंबे समय से किसी बड़े विस्तार की योजना बना रहे थे, तो अब उस पर अमल करने के संकेत मिल रहे हैं. बिजनेस वुमन को किसी बड़े बिजनेसमैन से गाइडेंस मिल सकता है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को नई दिशा देने में मदद मिलेगी. बिजनेस में सकारात्मक विकास की प्रबल संभावना है, हालांकि पार्टनरशिप में पारदर्शिता की कमी विवाद पैदा कर सकती है, इसलिए आर्थिक लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें.

एंप्लॉयड पर्सन के लिए, विशेषकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हैं, यह हफ्ता नई चुनौतियों के साथ-साथ बड़े अवसर भी लेकर आएगा. आपके काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही आपकी योग्यता और अनुभव को भी पहचान मिलेगी. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए टारगेट अचीव करना आसान होगा, जिससे इंसेंटिव के योग बनेंगे. आपकी प्रस्तुति और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नई उपलब्धियां दिला सकती हैं.

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घर-परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. किसी शुभ आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा जोर पकड़ सकती है, जबकि विवाहितों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.

स्वास्थ्य के मामले में पैरों और नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए अधिक पैदल चलने से बचें और समय-समय पर आराम करें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप खुद को फिट रख सकते हैं. लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी होंगी और आपको नए व्यापारिक विचार प्रदान करेंगी, जो आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Vrishchik Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: व्यापार में बनेंगी बड़ी रणनीतियां, अचानक खर्च बढ़ा सकते हैं टेंशन!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 10:35 AM (IST)
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Weekly Horoscope Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026
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