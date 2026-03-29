Dhanu Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: धनु राशि के लिए निवेश का सही समय, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Dhanu Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: धनु राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Dhanu Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: धनु राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिग ज्ञान और विस्तार का है. बिजनेस में आप ब्रांच ऑपन या काम को ऑनलाइन ले जाने की सोच सकते हैं.
- 'टैरिफ' में कमी आने से आपके मार्जिन में बढ़ोतरी होगी. पार्टनरशिप में नए ग्लोबल पार्टनर्स जुड़ सकते हैं.
- जॉब में आपके अनुभव का लाभ कंपनी को मिलेगा और आपको सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा.
- कामकाजी महिलाओं के लिए यह वीक धार्मिक यात्रा या किसी कोर्स को करने का हो सकता है.
- व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और नए निवेश के लिए अनुकूल है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.
- आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी. आमदनी में भी कमी हो सकती है.
- विदेशी नौकरी में लगे लोगों को किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा सकता है.
- स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाकर पढ़ने के रास्ते खुलेंगे. आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी मेहनत का पूरा क्रेडिट मिलेगा.
- रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का मौका मिलेगा.
- लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा और आप साथ में लंबी यात्रा की योजना बनाएंगे.
- सिंगल जातकों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.
- अन मैरिड पर्सन के लिए विवाह के योग बहुत मजबूत हैं. मैरिड लाइफ में आपसी समझ और हंसी-मजाक बना रहेगा.
- अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है। निवेश के लिए यह समय मध्यम रूप से अनुकूल है.
- सेहत अच्छी रहेगी, बस लिवर और पैरों का ख्याल रखें. सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी. वीकेंड धन लाभ के साथ होगा.
उपाय - गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें और "ॐ गुरुवे नमः" मंत्र का जप करें। इससे ज्ञान, धन और भाग्य में वृद्धि होगी.
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