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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: मेहनत का मिलेगा फल, रिश्तों और करियर में आएगी नई चमक, देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: मेहनत का मिलेगा फल, रिश्तों और करियर में आएगी नई चमक, देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: धनु राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Jun 2026 06:30 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: धनु राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध:
वीक स्टार्टिंग घर-परिवार में माहौल बेहद सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रहने वाला है. किसी मांगलिक कार्य, विवाह समारोह या शुभ आयोजन की रूपरेखा बनने से घर में रौनक और खुशियों का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर होगा और रिश्तेदारों के साथ पुराने मतभेद दूर होकर संबंध मजबूत होंगे.

लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से ज्यादा मजबूत होगा. जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है. धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी और किसी पवित्र स्थल की यात्रा का योग बनेगा, जहां दान-पुण्य और सेवा कार्यों में हिस्सा लेने से मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी. घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

शिक्षा, कला और खेल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए यह समय सफलता के नए अवसर लेकर आएगा. पढ़ाई में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा. परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच या नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, जिससे पहचान और आय दोनों बढ़ सकती हैं. स्पोर्ट्स पर्सन अपने प्रदर्शन से सराहना प्राप्त करेंगे और किसी उपलब्धि या सम्मान से उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

बिजनेस, धन और कानूनी मामले:
बिजनेस के मोर्चे पर समय काफी मजबूत और प्रगतिशील दिखाई दे रहा है. पैतृक बिजनेस में रिकॉर्ड स्तर पर लाभ मिलने की संभावना है और न्यू बिजनेसमैन को नए क्लाइंट्स व बेहतर अवसर मिल सकते हैं. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए नई मशीनरी, ऑफिस या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बैंक लोन और वित्तीय प्रक्रियाएं आपके पक्ष में रह सकती हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखने से बड़ा लाभ होगा. कानूनी मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं, जिससे विरोधियों की रणनीति कमजोर पड़ सकती है. वेल्थ क्रिएशन के नए सोर्स बनेंगे और निवेश से जुड़े फैसले भी लाभ दे सकते हैं. हालांकि बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले योजना और दस्तावेजों की जांच जरूर करें.

करियर और नौकरी:
जो लोग अन-एम्प्लॉयड हैं, उन्हें किसी अच्छी कंपनी या प्रतिष्ठित संस्थान से नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. पहले से जॉब कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी. सीनियर और बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, जिससे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के रास्ते खुल सकते हैं. ऑफिस में को-वर्कर और जूनियर के साथ आपका व्यवहार सहयोगपूर्ण रहेगा और टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में करियर ग्रोथ का आधार बनेंगी. लंबे समय से रुके कार्य भी गति पकड़ सकते हैं.

युवा, सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य:
न्यू जनरेशन के युवा अपने लक्ष्य तय करके आगे बढ़ेंगे और आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का लाभ उठाएंगे. पॉलिटिशियन और समाजसेवी लोगों की लोकप्रियता और जनसंपर्क में वृद्धि होगी, जिससे समाज में उनका प्रभाव मजबूत होगा. सामाजिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंचों पर सम्मान मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा और मानसिक रूप से भी आप मजबूत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या, संतुलित खान-पान और पर्याप्त आराम आपको और ऊर्जावान बनाएगा. बिजनेस या पर्सनल ट्रिप के लिए की गई यात्रा सुखद और लाभदायक साबित हो सकती है तथा नए संपर्क और अवसर भी प्रदान कर सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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