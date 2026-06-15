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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मेहनत और भाग्य मिलकर खोलेंगे सफलता के नए दरवाजे, देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मेहनत और भाग्य मिलकर खोलेंगे सफलता के नए दरवाजे, देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: धनु राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:40 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: धनु राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस: वीक स्टार्टिंग भाग्य का पूरा साथ लेकर आ रहा है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके और पार्टनर के बीच का भरोसा और मजबूत होगा, जिससे आप बिजनेस का विस्तार किसी नए शहर में कर पाएंगे. पुश्तैनी बिजनेस में आपको भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और मुनाफा दोगुना होगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की वॉर सिचुएशन एक वरदान साबित होगी, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबल मार्केट में अचानक बढ़ जाएगी, जिससे विदेशी मुद्रा का बड़ा लाभ होगा.

बिजनेस वुमन इस वीक किसी बड़े टेंडर को हासिल करने में कामयाब रहेंगी और उन्हें किसी पुराने लीगल डिस्प्यूट में बड़ी कानूनी जीत मिलेगी, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनकी लीडरशिप क्वालिटी चमकेगी. व्यापार में न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करने से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आधी हो जाएगी और ओल्ड मशीनरी के मेंटेनेंस में जो घाटा हो रहा था, वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा जातकों यानी एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह वीक इंक्रीमेंट और प्रमोशन के नए दरवाजे खोलेगा; आपके सीनियर्स आपके काम से बेहद प्रभावित रहेंगे और जूनियर कोवर्कर्स भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस वीक कंपनी की तरफ से कोई बड़ा इंसेंटिव या ऑफिशियल ट्रैवल का मौका मिलेगा जो उनके करियर को चमका देगा. अन एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक उनकी मनपसंद फील्ड में बड़ी नौकरी मिल जाएगी.

करियर और शिक्षा:
जून के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और लर्नर्स के लिए बेहद सकारात्मक है, घर के किसी भी घरेलू कलह या बाहरी डिस्टर्बेंस का असर आप अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने देंगे और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई पर ध्यान लगाकर कॉम्पिटिशन में टॉप रैंक से पास होंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में रोमांस की बहार रहेगी और आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा पुराना पारिवारिक झगड़ा इस वीक आपसी समझदारी और बातचीत से पूरी तरह सुलझ जाएगा, जिससे आपके हिस्से की जमीन या मकान आपको मिल जाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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