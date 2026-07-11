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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: धनु राशि वालों की नौकरी में आएगा नया मोड़! जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम

Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: धनु राशि वालों की नौकरी में आएगा नया मोड़! जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम

Dhanu Saptahik Rashifal 2026: धनु राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 07:24 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और नौकरी

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है. यदि आप पिछले कुछ समय से किसी समस्या या कार्य में रुकावट का सामना कर रहे थे, तो इस सप्ताह उससे राहत मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के कामकाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

यह परिवर्तन कुछ मामलों में आपके लिए लाभदायक रहेगा, जबकि कुछ नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता, अनुभव और विवेक के बल पर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने के लिए समय पर कार्य पूरा करें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें. सप्ताह के उत्तरार्ध में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. यदि कोई कारोबारी योजना लंबे समय से रुकी हुई थी तो उसमें गति आने के संकेत हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना भी रहेगी. किसी नए प्रोजेक्ट या समझौते से जुड़ते समय सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में आपसी सहमति से समाधान निकल सकता है. विरोधी भी समझौते के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन किसी भी कागजी प्रक्रिया में लापरवाही न करें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और नियमित आय बनी रहने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा. परिवार के लोगों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है और सभी की सहमति से उचित निर्णय लिया जा सकेगा. बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा. सप्ताह के दौरान परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे. यदि पहले से कोई घरेलू तनाव चल रहा था तो उसमें भी सुधार आने की संभावना है.

शिक्षा और यात्रा

छात्रों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा. परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिलने के योग हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और शिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर या कारोबार के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे. ये यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं और नए अवसरों के द्वार खोल सकती हैं. यात्रा के दौरान समय और आवश्यक दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर पहले मतभेद रहे हैं तो उन्हें बातचीत के माध्यम से दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में प्राप्त होगा. साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में बढ़ती व्यस्तता और भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. इसलिए समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान करना लाभकारी रहेगा. यदि आप अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करेंगे तो पूरे सप्ताह सक्रिय और उत्साहित बने रहेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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