Dhanu Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. सोचे हुए कार्यों में मनचाही प्रगति और सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलेगा.

करियर और कारोबार

इससे आप अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा पाएंगे. यदि आप नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने की योजना बना रहे हैं, तो सप्ताह का उत्तरार्ध शुभ संकेत दे सकता है. व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. बाजार में आई तेजी का लाभ उठाते हुए अच्छा मुनाफा कमाने के अवसर मिलेंगे. नई डील, नए ग्राहक और व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं. उत्तरार्ध में व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भविष्य में बड़े अवसर दिला सकता है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मजबूत रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन मिलने के योग भी बन सकते हैं. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. यदि आप संपत्ति, वाहन या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्साहजनक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा. शोध, प्रबंधन, कानून और धार्मिक अध्ययन से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

सप्ताह के पूर्वार्ध में बुद्धि और विवेक से निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे. परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए भी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन इस सप्ताह खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा. बाहर का तला-भुना भोजन या अनियमित खानपान पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है. पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और नियमित योग या व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतना लाभदायक रहेगा.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें. "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें तथा पीली दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें. इससे करियर, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे.

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