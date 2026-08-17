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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: धनु राशि वालों के लिए करियर में डबल फायदा! बस राज रखनी होगी ये बात

Dhanu Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: धनु राशि वालों के लिए करियर में डबल फायदा! बस राज रखनी होगी ये बात

Dhanu Saptahik Rashifal 2026: धनु राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:39 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी की तलाश में लगे जातकों को मनचाहा अवसर मिलेगा. जो लोग लंबे समय से किसी बेहतर जॉब प्रोफाइल या नई कंपनी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें प्रयासों का फल मिल सकता है. 

इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मीटिंग में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें. परिवार में किसी की बड़ी उपलब्धि से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार में इच्छित लाभ मिल सकता है. इसके साथ ही कार्य विस्तार की योजना भी सफल होगी. इसमें दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

करियर में मिलेगा आगे बढ़ने का मौका

नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह के बीच का समय अनुकूल रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इन्हीं के जरिए अपनी क्षमता साबित करने का अवसर भी मिलेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कारोबारियों को नए ग्राहक मिलने के साथ पुराने संपर्कों से भी लाभ हो सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है.

पैसों के मामले में मजबूत रहेगा समय

आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से आपकी कई योजनाएं आगे बढ़ेंगी. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. हालांकि, लाभ होने पर भी अनावश्यक खर्च करने से बचें. व्यापार के विस्तार में निवेश करते समय बजट का ध्यान रखें. भूमि या भवन खरीदने-बेचने से पहले कागजात अच्छी तरह जांच लें. किसी विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

योजनाओं को गुप्त रखना होगा

सप्ताह के अंत में अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर करने से बचें, वरना विरोधी अड़चनें पैदा कर सकते हैं. खासकर कारोबार से जुड़ी रणनीति हर किसी के साथ साझा न करें. किसी नए समझौते या बड़े निर्णय से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें. आपकी जल्दबाजी का फायदा कोई दूसरा व्यक्ति उठा सकता है.

प्रेम जीवन में बढ़ेगी नजदीकी

प्रेम संबंधों के लिए समय बेहद अनुकूल है और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है. जो लोग अपने रिश्ते को शादी की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें परिवार की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विवाहित जातकों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा. साथ में समय बिताने और छोटी यात्रा की योजना बनाने से रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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