ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत, रुकी योजनाओं को रफ्तार और मान-सम्मान में भारी इजाफा; पढ़ें वीकली राशिफल

धनु साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत, रुकी योजनाओं को रफ्तार और मान-सम्मान में भारी इजाफा; पढ़ें वीकली राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: धनु राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में पार्टनरशिप का नया बिजनेस, दुकान-ऑफिस ओपनिंग, योग्य स्टाफ की हायरिंग और दांपत्य सुख.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए चौतरफा खुशियों, नई उपलब्धियों और भाग्योदय की सौगात लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही फेस्टिव सीजन की सकारात्मक तरंगें आपके जीवन में उत्साह और उमंग भर देंगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: काम के दबाव के बाद बड़ी राहत, प्रॉपर्टी डील में सावधानी और पार्टनर संग डिनर डेट; पढ़ें वीकली राशिफल
काम के दबाव के बाद बड़ी राहत, प्रॉपर्टी डील में सावधानी और पार्टनर संग डिनर डेट; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
तुला साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: पुराने निवेश से तगड़ा रिटर्न, बिजनेस में नए स्टाफ की भर्ती और लव लाइफ में रोमांस; पढ़ें वीकली राशिफल
पुराने निवेश से तगड़ा रिटर्न, बिजनेस में नए स्टाफ की भर्ती और लव लाइफ में रोमांस; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
कन्या साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, त्योहारों पर बड़ा बजट और लव लाइफ में पारदर्शिता; पढ़ें वीकली राशिफल
गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, त्योहारों पर बड़ा बजट और लव लाइफ में पारदर्शिता; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
सिंह साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: बिजनेस में बड़े फैसले, नई दुकान का शुभारंभ और पार्टनर संग रोमांटिक बॉन्डिंग; पढ़ें वीकली राशिफल
बिजनेस में बड़े फैसले, नई दुकान का शुभारंभ और पार्टनर संग रोमांटिक बॉन्डिंग; पढ़ें वीकली राशिफल

लंबे समय से अटके हुए काम और अधूरी योजनाएं अचानक तेज गति पकड़ लेंगी. हर दिशा से अनुकूल परिणाम मिलने से आपका मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा व साख में भारी इजाफा देखने को मिलेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रुकी हुई योजनाओं को मिलेगी रफ्तार: कार्यक्षेत्र में आपकी पुरानी अटकी हुई फाइलें और महत्वपूर्ण योजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ेंगी. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा.

प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि: दफ्तर में आपकी कार्यशैली और दूरदर्शिता की सराहना होगी. आपकी योग्यता और सही रणनीति के दम पर संस्थान में आपका कद और मान-सम्मान बढ़ेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

पार्टनरशिप में नया बिजनेस और दुकान का शुभारंभ: यदि आप इस पावन त्योहारी सीजन में साझेदारी (Partnership) में कोई नया बिजनेस शुरू करने, नई दुकान या नया ऑफिस खोलने की योजना बना रहे हैं, तो यह हफ्ता सबसे मुफीद और लाभकारी साबित होगा. इस समय किए गए प्रयास दीर्घकालिक आर्थिक लाभ देंगे.

बिजनेस विस्तार और नए स्टाफ की भर्ती: बढ़ते व्यापारिक दायरे और दिवाली की भारी मांग को देखते हुए योग्य व कुशल कर्मचारियों (Staff Requirement) की खोज इस हफ्ते आसानी से पूरी हो जाएगी. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और धन लाभ के कई नए स्रोत खुलेंगे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

भव्य उत्सव और मांगलिक अनुष्ठान: घर-परिवार में किसी बड़े मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान या दीपावली के भव्य उत्सव में सगे-संबंधियों के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण बेहद खुशनुमा बना रहेगा.

दांपत्य जीवन में गहरा सामंजस्य: मैरिड लाइफ में आपसी समझ, विश्वास और प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी. जीवनसाथी हर फैसले में आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा, जिससे रिश्ते में नया निखार आएगा.

ऊर्जावान स्वास्थ्य और स्फूर्ति: मानसिक संतोष और चारों तरफ से मिल रही सफलताओं के कारण आपका स्वास्थ्य पूरी तरह फिट, तंदुरुस्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3 और 9

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद भगवान लक्ष्मीनारायण की विधि-विधान से पूजा करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. 

गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें. दीपावली की शाम माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं. इससे व्यापार में अटूट बरकत होगी, साझेदारी सफल रहेगी और जीवन में सुख-समृद्धि का स्थायी वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: काम के दबाव के बाद बड़ी राहत, प्रॉपर्टी डील में सावधानी और पार्टनर संग डिनर डेट; पढ़ें वीकली राशिफल
काम के दबाव के बाद बड़ी राहत, प्रॉपर्टी डील में सावधानी और पार्टनर संग डिनर डेट; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
तुला साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: पुराने निवेश से तगड़ा रिटर्न, बिजनेस में नए स्टाफ की भर्ती और लव लाइफ में रोमांस; पढ़ें वीकली राशिफल
पुराने निवेश से तगड़ा रिटर्न, बिजनेस में नए स्टाफ की भर्ती और लव लाइफ में रोमांस; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
कन्या साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, त्योहारों पर बड़ा बजट और लव लाइफ में पारदर्शिता; पढ़ें वीकली राशिफल
गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, त्योहारों पर बड़ा बजट और लव लाइफ में पारदर्शिता; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
सिंह साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: बिजनेस में बड़े फैसले, नई दुकान का शुभारंभ और पार्टनर संग रोमांटिक बॉन्डिंग; पढ़ें वीकली राशिफल
बिजनेस में बड़े फैसले, नई दुकान का शुभारंभ और पार्टनर संग रोमांटिक बॉन्डिंग; पढ़ें वीकली राशिफल
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
क्रिकेट
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget