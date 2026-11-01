धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए चौतरफा खुशियों, नई उपलब्धियों और भाग्योदय की सौगात लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही फेस्टिव सीजन की सकारात्मक तरंगें आपके जीवन में उत्साह और उमंग भर देंगी.

लंबे समय से अटके हुए काम और अधूरी योजनाएं अचानक तेज गति पकड़ लेंगी. हर दिशा से अनुकूल परिणाम मिलने से आपका मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा व साख में भारी इजाफा देखने को मिलेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रुकी हुई योजनाओं को मिलेगी रफ्तार: कार्यक्षेत्र में आपकी पुरानी अटकी हुई फाइलें और महत्वपूर्ण योजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ेंगी. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा.

प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि: दफ्तर में आपकी कार्यशैली और दूरदर्शिता की सराहना होगी. आपकी योग्यता और सही रणनीति के दम पर संस्थान में आपका कद और मान-सम्मान बढ़ेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

पार्टनरशिप में नया बिजनेस और दुकान का शुभारंभ: यदि आप इस पावन त्योहारी सीजन में साझेदारी (Partnership) में कोई नया बिजनेस शुरू करने, नई दुकान या नया ऑफिस खोलने की योजना बना रहे हैं, तो यह हफ्ता सबसे मुफीद और लाभकारी साबित होगा. इस समय किए गए प्रयास दीर्घकालिक आर्थिक लाभ देंगे.

बिजनेस विस्तार और नए स्टाफ की भर्ती: बढ़ते व्यापारिक दायरे और दिवाली की भारी मांग को देखते हुए योग्य व कुशल कर्मचारियों (Staff Requirement) की खोज इस हफ्ते आसानी से पूरी हो जाएगी. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और धन लाभ के कई नए स्रोत खुलेंगे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

भव्य उत्सव और मांगलिक अनुष्ठान: घर-परिवार में किसी बड़े मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान या दीपावली के भव्य उत्सव में सगे-संबंधियों के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण बेहद खुशनुमा बना रहेगा.

दांपत्य जीवन में गहरा सामंजस्य: मैरिड लाइफ में आपसी समझ, विश्वास और प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी. जीवनसाथी हर फैसले में आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा, जिससे रिश्ते में नया निखार आएगा.

ऊर्जावान स्वास्थ्य और स्फूर्ति: मानसिक संतोष और चारों तरफ से मिल रही सफलताओं के कारण आपका स्वास्थ्य पूरी तरह फिट, तंदुरुस्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3 और 9

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद भगवान लक्ष्मीनारायण की विधि-विधान से पूजा करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें. दीपावली की शाम माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं. इससे व्यापार में अटूट बरकत होगी, साझेदारी सफल रहेगी और जीवन में सुख-समृद्धि का स्थायी वास होगा.

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