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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में बड़ा निवेश देगा लाभ, मिलेगा विदेश जाने का अवसर!

धनु मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में बड़ा निवेश देगा लाभ, मिलेगा विदेश जाने का अवसर!

Dhanu Rashifal November 2026: धनु राशि का विस्तृत मासिक भविष्यफल! पारिवारिक जीवन, व्यापार व नौकरी, प्रेम संबंध, करियर, सेहत और ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 04:20 AM (IST)
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Dhanu Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान में वृद्धि, करियर में नए अवसर और मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा.

ग्रह स्थिति: देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में स्थित रहकर अपनी शुभ दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, वहीं सातवें भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में गोचर करेंगे. द्वादश भाव के स्वामी मंगल का अनुकूल प्रभाव विदेश से जुड़े मामलों में बेहतरीन सफलता दिलाएगा.

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शनि का प्रभाव: शनि देव चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से छठे व दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र और पारिवारिक संवाद में धैर्य व अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

मिलेगा भरपूर मान-सम्मान, रिश्तों को सहेज कर रखें: पारिवारिक दृष्टिकोण से धनु राशि के जातक इस महीने काफी प्रसन्न रहेंगे. घर-परिवार में आपको अपेक्षा से अधिक आदर-सम्मान प्राप्त होगा. हालांकि, रिश्तों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि छोटी सी भूल भी रिश्तों में खटास ला सकती है.

संवाद में रखें मर्यादा, बाहर जाने की बनेगी योजना: नवम में गुरु और चौथे भाव में शनि के प्रभाव के कारण परिजनों के साथ हल्की अनबन या तनाव की स्थिति बन सकती है; इसलिए बातचीत के दौरान वाणी की मधुरता और भाषा की मर्यादा बनाए रखें. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक कार्य के सिलसिले में कहीं बाहर जाने का सुखद प्लान बनेगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

12 नवंबर के बाद व्यापार पकड़ेगा गति, नए निवेश के योग: व्यापारी वर्ग को माह के मध्य तक मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी. सातवें भाव के स्वामी बुध के एकादश भाव में रहने से 12 नवंबर के बाद कारोबार में जबरदस्त उछाल आएगा; नया निवेश करने के लिए यह समय बेहद उत्तम रहेगा.

नौकरी में समय प्रबंधन जरूरी, विदेश जाने का मिलेगा मौका: नौकरीपेशा जातक अपने कार्यक्षेत्र में पूरा ध्यान लगाएं और हर काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. इस दौरान दफ्तर में कोई भी बड़ा या जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से बचें. द्वादश भाव के स्वामी मंगल के अनुकूल प्रभाव से जातकों को विदेश जाने या किसी विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़ने का शानदार ऑफर मिल सकता है.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्र भटकाव से बचें, एकाग्रता बनाए रखना जरूरी: विद्यार्थियों को व्यर्थ की बातों और इधर-उधर के आकर्षणों से दूर रहकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. नवम भाव के गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने के बावजूद, पंचमेश के अष्टम भाव में होने से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अड़चनें आ सकती हैं; इसलिए अपनी एकाग्रता को टूटने न दें.

करियर में मिलेंगी चुनौतियां, मेहनत से बनेगी बात: करियर के मोर्चे पर कुछ शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. चौथे भाव के शनि की दृष्टि छठे और दशम भाव पर होने के कारण अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखें और सहकर्मियों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में बढ़ेगा विश्वास, खुलकर करें बात: प्रेम संबंधों के लिहाज से सितारे आपका पूरा साथ देंगे और मन प्रफुल्लित रहेगा. अपने पार्टनर की बातों को पहले धैर्यपूर्वक समझें, उसके बाद ही अपनी राय रखें. अपने दिल की बात पार्टनर से साझा करें, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और आपसी विश्वास में वृद्धि होगी.

दांपत्य में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें: यदि आप वैवाहिक जीवन या किसी गंभीर रिलेशनशिप में हैं, तो किसी भी मतभेद पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. यदि कोई बात चुभती भी है, तो शांत रहें और समय निकालकर पार्टनर के साथ बैठकर शांति से चर्चा करें.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

आराम का निकालें समय, अनिद्रा से बचें: स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक तनाव न लें, बल्कि काम के बाद पर्याप्त आराम के लिए समय जरूर निकालें. अधिक भागदौड़ और मानसिक थकान के चलते अनिद्रा (नींद न आने) की शिकायत हो सकती है; नियमित व्यायाम करें और ताजी हवा में टहलें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

माह के मध्य से पिता की सेहत का रखें ख्याल: महीने के मध्य से अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी नियमित जांच कराते रहें. अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखकर आप स्वयं को पूरी तरह तरोताजा बनाए रख सकते हैं.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: गुलाबी (Pink)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

  • प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें, उन्हें पीले पुष्प और चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.
  • प्रतिदिन तुलसी की माला से 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार श्रद्धापूर्वक जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Nov 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Monthly Horoscope Dhanu Masik Rashifal Masik November Rashifal 2026
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