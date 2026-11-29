Dhanu Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना धनु राशि के लोगों के लिए पारिवारिक आनंद, शिक्षा में सफलता और प्रेम जीवन में नई शुरुआत लेकर आएगा, लेकिन व्यापार और कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी व मेहनत की जरूरत रहेगी.

ग्रह स्थिति: वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, इस माह आपके राशि व चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और पंचमेश मंगल की शुभ युति नवम भाव (भाग्य स्थान) में बन रही है. वहीं, चौथे भाव में शनि की उपस्थिति और द्वादश भाव में सूर्य का संचरण जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा. सप्तमेश बुध की कमजोर स्थिति के कारण व्यापारिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना हितकर रहेगा.

शनि का प्रभाव: 11 दिसंबर 2026 को दूसरे भाव के स्वामी शनि देव चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं, जहां से उनकी दृष्टि दशम भाव (कर्म स्थान) पर रहेगी. शनि के इस मार्गी प्रभाव से परिवार में जहां स्थायित्व और नई योजनाओं को गति मिलेगी, वहीं कार्यक्षेत्र व व्यापार में अनुशासन और कड़े परिश्रम की मांग बढ़ेगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

घर में बढ़ेगा मान-सम्मान, बनेगी नई योजना: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर 2026 का महीना बेहद खुशनुमा और आनंददायक रहेगा. घर के छोटे और बड़े सभी सदस्यों से आपको भरपूर प्रेम व सम्मान प्राप्त होगा. चौथे भाव के स्वामी गुरु, मंगल के साथ नवम भाव में विराजमान हैं और चौथे भाव में शनि की मौजूदगी है. इस शुभ ग्रह संयोजन से परिवार में कुछ नया और रचनात्मक करने की योजना बन सकती है.

भाई-बहनों का मिलेगा पूरा सहयोग: 11 दिसंबर को दूसरे भाव के स्वामी शनि के मार्गी होने के बाद पारिवारिक तालमेल और बेहतर होगा. घर के हर महत्वपूर्ण कार्य में भाई-बहनों का सक्रिय सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद व शांतिपूर्ण बना रहेगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

ऑनलाइन व इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में मेहनत से मिलेगा लाभ: व्यापारी वर्ग को इस महीने अपने कारोबार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मुनाफे के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा. सप्तम भाव के स्वामी बुध बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं हैं और शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, इसलिए व्यापार से बहुत बड़ी उम्मीदें न पालें. लेकिन, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं, उन्हें निरंतर प्रयास से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

नौकरी में न बरतें लापरवाही, सेल्स सेक्टर को फायदा: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. काम में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों को गंभीरता से समझें. जो लोग सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना लाभदायक साबित होगा.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

मेडिकल व आईटी छात्रों के लिए समय अनुकूल: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की मेहनत उम्मीद से बढ़कर परिणाम देगी. पंचम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, जिससे आपके भीतर हर दिन कुछ नया सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी. विशेषकर मेडिकल और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) जैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है; बस अपने कमजोर विषयों पर अधिक फोकस करें.

करियर में स्वयं के दम पर करें काम: करियर के मोर्चे पर थोड़ी चुनौतियां या अस्थिरता महसूस हो सकती है. इस दौरान कार्यस्थल पर किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास न करें और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं पूरा करने की कोशिश करें.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, सिंगल लोगों को विवाह प्रस्ताव: प्रेम संबंधों को लेकर आपका मन प्रसन्न रहेगा और लव लाइफ में खास आनंद की अनुभूति होगी. पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हल्की-फुल्की या गैर-जिम्मेदाराना बातों (लूज टॉकिंग) से बचें और खुलकर संवाद करें. ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जो आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल सकती है. सिंगल लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सफलता मिलेगी और विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं.

सूझबूझ से सुलझाएं वैवाहिक जीवन का तनाव: शादीशुदा लोगों के दांपत्य जीवन में बीच-बीच में कुछ तनाव या वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. धैर्य और आपसी सूझबूझ से काम लें, संवाद के माध्यम से हर तनाव को आसानी से दूर किया जा सकता है.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

16 दिसंबर के बाद खान-पान में रखें सुधार: सेहत के लिहाज से दिसंबर का महीना सामान्यतः अच्छा रहेगा और किसी गंभीर रोग की आशंका नहीं है. लेकिन, द्वादश भाव में सूर्य की मौजूदगी के कारण बीच-बीच में हल्का मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. 16 दिसंबर 2026 के बाद अपने खान-पान की आदतों में सुधार करें, ताकि पेट या पाचन से जुड़ी किसी समस्या का सामना न करना पड़े.

सुबह की सैर और पर्याप्त नींद से बनी रहेगी ऊर्जा: पूरे महीने शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए सुबह नियमित रूप से टहलें और हल्का व्यायाम करें. काम के दौरान अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए भरपूर नींद लेना बेहद आवश्यक है.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: लाल (Red)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नियमित रूप से श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी.

प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें, जिससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होंगे.

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