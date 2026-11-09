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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा

Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा

Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा से बढ़ेंगे आमदनी के स्रोत व बिजनेस में मिलेंगे नए प्रस्ताव. ऑफिस में टीम वर्क से मिलेगी कामयाबी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी कार्तिक अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, उपलब्धि और सामाजिक दायित्वों के भाव) में संचरण करेंगे. 

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आर्थिक प्रगति, आय के नए स्रोतों के सृजन और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक माना जाता है. इसके शुभ प्रभाव से आज आपका झुकाव जनकल्याण व सामाजिक सरोकारों की तरफ भी रहेगा.

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सप्ताह की शुरुआत व्यापारिक यात्राओं और नए मुनाफे के अवसरों के साथ होगी. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के प्रबल आसार हैं. वहीं नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सौभाग्य योग और टीम वर्क के दम पर बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग आपको आगे ले जाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस समय नया कार्य शुरू करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी.

1. बिजनेस और धन

पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा, यात्राएं होंगी फलदायी: सप्ताह की शुरुआत लाभदायक व्यावसायिक यात्राओं और ताजे अवसरों के साथ होगी. पूर्व में किए गए किसी वित्तीय निवेश से आज ठोस लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

व्यापार को नई दिशा देंगे नए प्रस्ताव: कारोबार में आज कुछ बेहद आकर्षक और फायदेमंद प्रस्ताव सामने आ सकते हैं. ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बिजनेस को नई गति और दिशा प्रदान करेंगे.

काम की गति बढ़ाएं, डेडलाइन से पहले निपटाएं टास्क: बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कारोबारियों को अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लानी होगी. समय की मांग है कि आप सभी प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स को तय समय से पहले पूरा करने पर पूरा जोर लगाएं.

2. करियर और नौकरी

सौभाग्य योग से टीम वर्क में मिलेगी बड़ी सफलता: कुंडली में सौभाग्य योग का निर्माण होने से कार्यक्षेत्र में एकजुट होकर काम करने का शानदार फल मिलेगा. सहयोगियों के साथ मिलकर जटिल से जटिल प्रोजेक्ट को भी आसानी से पूरा कर लेंगे.

ऑफिस में मेल-मिलाप और पुराने साथी से भेंट: नौकरीपेशा लोगों के दफ्तर में किसी छोटे-मोटे आयोजन या मीटिंग की योजना बन सकती है. इस दौरान संस्थान के किसी पुराने सहकर्मी या सीनियर से सुखद मुलाकात हो सकती है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मेंटॉर का मार्गदर्शन लें: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े जातक अपनी आगामी कार्ययोजना पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें. करियर में आगे की दिशा तय करने के लिए यदि किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या गुरु की सलाह लेनी पड़े, तो संकोच न करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

पारिवारिक उलझनें और सगाई की बातचीत में रुकावट: परिवार में कुछ घरेलू परेशानियों या मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है. विवाह योग्य जातकों के रिश्ते या सगाई की बातचीत अंतिम चरण में पहुंचकर अचानक अटक सकती है, धैर्य से काम लें.

लव लाइफ में रोमांच और प्रगाढ़ता: प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में नए आकर्षण व रोमांच का अनुभव करेंगे, जिससे आपसी समझ और विश्वास और मजबूत होगा.

विद्यार्थी कमजोर विषयों पर करें अतिरिक्त मेहनत: छात्रों को अपनी पढ़ाई में किसी विशेष विषय पर कमजोर पकड़ होने के कारण मानसिक दबाव या संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ सकती है. ध्यान भटकाने के बजाय नियमित अभ्यास और रिवीजन पर जोर दें.

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण पैरों में थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें.

लकी कलर: ग्रीन (हरा).

लकी नंबर: 2.

अनलकी नंबर: 5.

धनु राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

11वें भाव के चंद्रमा से स्थायी लाभ प्राप्त करने और आय के स्रोतों को निरंतर बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को जल में थोड़ा कच्चा दूध और दूर्वा मिलाकर अर्पित करें.

साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांत मन से जप करें. दिन की शुरुआत में किसी जरूरतमंद को हरे फल, हरी सब्जियां या अन्न का दान करना पारिवारिक रुकावटों को दूर करने और भाग्य वृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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