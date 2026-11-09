Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी कार्तिक अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, उपलब्धि और सामाजिक दायित्वों के भाव) में संचरण करेंगे.

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आर्थिक प्रगति, आय के नए स्रोतों के सृजन और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक माना जाता है. इसके शुभ प्रभाव से आज आपका झुकाव जनकल्याण व सामाजिक सरोकारों की तरफ भी रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत व्यापारिक यात्राओं और नए मुनाफे के अवसरों के साथ होगी. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के प्रबल आसार हैं. वहीं नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सौभाग्य योग और टीम वर्क के दम पर बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग आपको आगे ले जाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस समय नया कार्य शुरू करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी.

1. बिजनेस और धन

पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा, यात्राएं होंगी फलदायी: सप्ताह की शुरुआत लाभदायक व्यावसायिक यात्राओं और ताजे अवसरों के साथ होगी. पूर्व में किए गए किसी वित्तीय निवेश से आज ठोस लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

व्यापार को नई दिशा देंगे नए प्रस्ताव: कारोबार में आज कुछ बेहद आकर्षक और फायदेमंद प्रस्ताव सामने आ सकते हैं. ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बिजनेस को नई गति और दिशा प्रदान करेंगे.

काम की गति बढ़ाएं, डेडलाइन से पहले निपटाएं टास्क: बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कारोबारियों को अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लानी होगी. समय की मांग है कि आप सभी प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स को तय समय से पहले पूरा करने पर पूरा जोर लगाएं.

2. करियर और नौकरी

सौभाग्य योग से टीम वर्क में मिलेगी बड़ी सफलता: कुंडली में सौभाग्य योग का निर्माण होने से कार्यक्षेत्र में एकजुट होकर काम करने का शानदार फल मिलेगा. सहयोगियों के साथ मिलकर जटिल से जटिल प्रोजेक्ट को भी आसानी से पूरा कर लेंगे.

ऑफिस में मेल-मिलाप और पुराने साथी से भेंट: नौकरीपेशा लोगों के दफ्तर में किसी छोटे-मोटे आयोजन या मीटिंग की योजना बन सकती है. इस दौरान संस्थान के किसी पुराने सहकर्मी या सीनियर से सुखद मुलाकात हो सकती है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मेंटॉर का मार्गदर्शन लें: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े जातक अपनी आगामी कार्ययोजना पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें. करियर में आगे की दिशा तय करने के लिए यदि किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या गुरु की सलाह लेनी पड़े, तो संकोच न करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

पारिवारिक उलझनें और सगाई की बातचीत में रुकावट: परिवार में कुछ घरेलू परेशानियों या मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है. विवाह योग्य जातकों के रिश्ते या सगाई की बातचीत अंतिम चरण में पहुंचकर अचानक अटक सकती है, धैर्य से काम लें.

लव लाइफ में रोमांच और प्रगाढ़ता: प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में नए आकर्षण व रोमांच का अनुभव करेंगे, जिससे आपसी समझ और विश्वास और मजबूत होगा.

विद्यार्थी कमजोर विषयों पर करें अतिरिक्त मेहनत: छात्रों को अपनी पढ़ाई में किसी विशेष विषय पर कमजोर पकड़ होने के कारण मानसिक दबाव या संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ सकती है. ध्यान भटकाने के बजाय नियमित अभ्यास और रिवीजन पर जोर दें.

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण पैरों में थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें.

लकी कलर: ग्रीन (हरा).

लकी नंबर: 2.

अनलकी नंबर: 5.

धनु राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

11वें भाव के चंद्रमा से स्थायी लाभ प्राप्त करने और आय के स्रोतों को निरंतर बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को जल में थोड़ा कच्चा दूध और दूर्वा मिलाकर अर्पित करें.

साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांत मन से जप करें. दिन की शुरुआत में किसी जरूरतमंद को हरे फल, हरी सब्जियां या अन्न का दान करना पारिवारिक रुकावटों को दूर करने और भाग्य वृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा.

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