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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 8 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा कराएगा छप्परफाड़ धन लाभ, ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन व सम्मान

Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा कराएगा छप्परफाड़ धन लाभ, ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन व सम्मान

Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 November 2026: धनु राशि के लिए 11वें भाव में चंद्रमा से आय में वृद्धि के योग. आयुष्मान योग से दोपहर बाद होगा धन लाभ, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने की संभावना.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 8 नवंबर 2026, रविवार यानी रूप चतुर्दशी के शुभ अवसर पर चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ व आय भाव) में गोचर करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव को धन लाभ, आय के नए स्रोत, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, बड़े भाई-बहनों और सामाजिक प्रभाव का कारण माना जाता है. चंद्रमा के इस गोचर से आपकी आय और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आज के दिन बन रहा शुभ 'आयुष्मान योग' और अन्य ग्रहों का संयोग आपके परिश्रम का शत-प्रतिशत फल दिलाएगा. व्यापारियों की आर्थिक चिंताएं दोपहर बाद अचानक धन आगमन से समाप्त होंगी. वहीं नौकरीपेशा लोगों को समय से पहले काम पूरा करने पर कंपनी की ओर से पदोन्नति (प्रमोशन) या विशेष पुरस्कार प्राप्त होने के मजबूत योग बन रहे हैं.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)
दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार (रूप चतुर्दशी).

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रभावी होगी.

नक्षत्र: पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे, जो धनु राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में स्थित रहेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. 

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा 

1. बिजनेस और धन
परिश्रम का मिलेगा पूरा फल, धन लाभ के प्रबल योग: कारोबार के मोर्चे पर आज का दिन बेहद शानदार और फलदायी साबित होगा. पिछले दिनों की गई कड़ी मेहनत और व्यावसायिक प्रयास अब सीधे मुनाफे में तब्दील होंगे. आपकी बाजार में साख बढ़ेगी और आय के नए रास्ते खुलेंगे.

आयुष्मान योग से दोपहर बाद दूर होगी चिंता: दैनिक जरूरतों (Daily Needs) और रिटेल कारोबार से जुड़े जातक सुबह के समय बिक्री को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं. हालांकि, आयुष्मान योग के प्रभाव से दोपहर बाद अप्रत्याशित नकदी प्रवाह (Cash Flow) होगा, जिससे आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी.

व्यापार में शुभ समाचार, पर कर्मचारियों पर रखें नजर: व्यापार विस्तार से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है. इसके बावजूद, अपने साझेदारों (Partners) और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली व गतिविधियों की नियमित निगरानी रखें; किसी भी गतिविधि को पूरी तरह नजरअंदाज न करें.

2. करियर और नौकरी
सीनियर्स करेंगे तारीफ, प्रमोशन और पुरस्कार के योग: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. समय सीमा (Deadline) से पहले काम पूरा करने पर उच्चाधिकारी आपके प्रदर्शन की खुलकर सराहना करेंगे. कंपनी द्वारा आपको किसी नई जिम्मेदारी, बोनस या प्रमोशन से नवाजा जा सकता है.

वर्कप्लेस पर व्यर्थ की चर्चाओं से बचें: ऑफिस में गैर-जरूरी मुद्दों या ऐसे सहकर्मियों के साथ लंबी बहस में समय नष्ट न करें जिनका कार्य से कोई सीधा सरोकार नहीं है. अपनी ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स पर केंद्रित रखें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को एकाग्रता की जरूरत: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों का मन आज काम से भटक सकता है. लक्ष्य (Targets) हासिल करने के लिए अतिरिक्त ध्यान और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार
फैमिली के साथ बीतेगी खुशनुमा शाम: रविवार की शाम परिवार के सदस्यों के साथ बेहद सुकून और आनंद में बीतेगी. घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी.

लव लाइफ में रिश्ते को आगे बढ़ाने पर बातचीत: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज साथी के साथ भविष्य की योजनाओं और रिश्ते को विवाह के बंधन में बदलने को लेकर गंभीर और परिपक्व बातचीत हो सकती है.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सामान्य फलदायी रहेगा. अपनी रचनात्मकता और अभ्यास को नियमित रखें, जल्दबाजी के बजाय निरंतरता पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी, फिर भी खान-पान में संतुलन बनाए रखें.

लकी कलर: नेवी ब्लू (Navy Blue).

लकी नंबर: 9.

अनलकी नंबर: 2.

धनु राशि के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी का विशेष उपाय
धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं. रविवार और रूप चतुर्दशी के पावन अवसर पर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को कुमकुम व अक्षत डालकर जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का 11 बार जाप करें. 

इसके बाद भगवान विष्णु या श्रीहरि का ध्यान करते हुए पीले चंदन का तिलक लगाएं. शाम के समय यमराज के निमित्त चौमुखा दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या गेहूं का दान करें. यह उपाय आपकी आर्थिक समृद्धि में स्थिरता लाएगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति के मार्ग खोलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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