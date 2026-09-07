Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि धनु होने के कारण दोपहर 01:32 के बाद बुध के कन्या राशि में प्रवेश करते ही बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी आकस्मिक रुकावटें, गुप्त बातें, कानूनी पेच, ननिहाल-ददियाल व मानसिक उथल-पुथल स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके ददियाल (पैतृक ननिहाल/दादा पक्ष) में तय होने वाले बड़े परिवर्तन होते-होते अचानक रुक जाएंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज धनु राशि के जातकों को अत्यधिक फूंक-फूंक कर कदम रखने और नियमों का पालन करने की सख्त आवश्यकता है. छोटे व्यापारियों को आज कुछ निराशाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है; किसी प्रशासनिक विभाग या टैक्स अथॉरिटी से अचानक कोई लीगल नोटिस मिलने की आशंका बन रही है, इसलिए अपने सारे दस्तावेज पहले से दुरुस्त रखें. नए उद्यमियों (New Businessmen) को बाजार में किसी भी ग्राहक, डीलर या प्रतियोगी के साथ अहंकार का टकराव (Ego Clash) करने से बचना होगा; यह गलतफहमी बिल्कुल मन में न पालें कि आपको सब कुछ पहले से आता है, बल्कि सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें. कारोबारी आज बाजार में बड़ी मात्रा में नकदी या पैसों का लेन-देन (Heavy Cash Transactions) करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा बड़ा वित्तीय जोखिम खड़ा हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन गोपनीयता बनाए रखने और धैर्य की कठिन परीक्षा का रहेगा. ऑफिस के सीक्रेट्स और गोपनीय रणनीतियों को किसी भी सहकर्मी से भूलकर भी शेयर न करें; पीठ पीछे कोई बड़ा विश्वासघात (Betrayal) होने की आशंका है. कामकाज के मामले में आज आप कुछ अनचाही समस्याओं और तकनीकी अड़चनों में उलझ सकते हैं. भविष्य को लेकर मन में आने वाली कुछ बेहद खराब या नकारात्मक संभावनाएं आपकी मानसिक टेंशन और बेचैनी को व्यर्थ ही बढ़ाएंगी. कार्यस्थल पर बॉस का व्यवहार आपके प्रति कुछ रूखा और उपेक्षापूर्ण रह सकता है, जिससे आपके सामने नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं; शांत रहकर अपने दायित्व निभाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण अत्यधिक संवेदनशील और सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. आपकी किसी गलत वित्तीय योजना या लापरवाही की वजह से परिवार को पैसों से संबंधित तकलीफ और तंगी के दौर से गुजरना पड़ सकता है, जिससे घर में मनमुटाव बढ़ सकता है. लव लाइफ में किसी बात को लेकर अचानक बड़ा धोखा या विश्वासघात मिल सकता है; ऐसे कठिन समय में स्वयं को संभालें, धैर्य रखें और आवेश में आकर कोई भी गलत कदम उठाने से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अनुशासन और बड़ों की सीख पर अमल करने का है. छात्र अपने टीचर्स, मेंटर्स और वरिष्ठों की दी गई महत्वपूर्ण सलाह को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने की गंभीर गलती कतई न करें; उनकी डांट और सीख में ही आपकी आगामी परीक्षाओं की सफलता का राज छिपा है.

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण, बॉस के रूखे व्यवहार और आर्थिक तंगी के कारण भारी मानसिक तनाव, घबराहट, एसिडिटी और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. अजा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और मन की शांति के लिए कुछ समय एकांत में व्यतीत करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन महासंयोग पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल, पीले पुष्प व काले तिल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, कानूनी नोटिस व विश्वासघात से रक्षा होगी, भद्र योग से बौद्धिक बल मिलेगा और पारिवारिक कष्ट दूर होंगे.

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