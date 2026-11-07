Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव यानी कर्म भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में 10वें भाव को करियर, कार्यक्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और कर्मों का कारक माना जाता है.

चंद्रमा की इस स्थिति से नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं. आज बन रहा प्रीति योग कारोबारियों के लिए बड़े सौदे के अवसर लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और ऑफिस मीटिंग में आपके किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से खुशी हो सकती है. वहीं परिवार और जीवनसाथी के साथ भी अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार.

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो धनु राशि से 10वें भाव यानी कर्म भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

नई बिजनेस प्लानिंग पर परिवार के साथ होगी चर्चा: धनु राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन नई योजनाएं बनाने के लिहाज से अच्छा रह सकता है. आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलने से नई योजनाओं को सही दिशा देने में मदद मिलेगी.

प्रीति योग से अचानक मिल सकता है बड़ा सौदा: आज बन रहा प्रीति योग कारोबारियों के लिए लाभ के अवसर लेकर आ सकता है. अचानक कोई बड़ा सौदा या व्यावसायिक डील फाइनल होने की संभावना है. बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह समय उपयोगी साबित हो सकता है.

फेस्टिव सीजन में परिवार के साथ शॉपिंग की प्लानिंग: त्योहारों के इस मौसम में कारोबारियों का परिवार के साथ खरीदारी पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. कामकाज की व्यस्तता के बीच अपने लिए समय निकालें और परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताएं.

2. करियर और नौकरी

अधिकारियों से मिलेगा सहयोग: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. आप अपने काम को लेकर संतुष्ट रहेंगे और दिन खुशहाल तरीके से बीत सकता है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मिलेगा भाग्य का साथ: फेस्टिव सीजन के दौरान मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों को भाग्य का साथ मिल सकता है. आपके प्रयासों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नए ग्राहकों से संपर्क और मार्केट में बेहतर प्रदर्शन के अवसर बनेंगे.

ऑफिस मीटिंग में प्रोजेक्ट होगा सिलेक्ट: कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है. इससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आपके काम को पहचान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस अवसर का लाभ उठाते हुए आगे की जिम्मेदारियों को भी पूरी मेहनत से निभाएं.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

परिवार के साथ बिताएंगे खुशनुमा पल: आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. घर में आपसी तालमेल और सहयोग का माहौल रहेगा. छोटे भाई-बहनों का साथ मिलेगा और वे आपकी बातों को महत्व देंगे. घर से जुड़े काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं.

जीवनसाथी के साथ गहरा होगा भावनात्मक रिश्ता: वैवाहिक जीवन में आज मधुरता बनी रह सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत और एक-दूसरे को समय देने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आप दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास बढ़ने के योग हैं.

छात्रों को मिलेगी तारीफ, बढ़ेगा आत्मविश्वास: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और सामान्य विद्यार्थियों को काफी समय बाद अपनी मेहनत के लिए प्रशंसा मिल सकती है. इससे पढ़ाई के प्रति उनका विश्वास और उत्साह बढ़ेगा. अपनी इसी लगन को बनाए रखें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें.

स्वास्थ्य: आज परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह अच्छा तालमेल रहने से मन प्रसन्न रह सकता है. हालांकि, काम की व्यस्तता के बीच आराम और खानपान का ध्यान रखना जरूरी होगा.

लकी कलर: ब्लैक (काला).

लकी नंबर: 7.

अनलकी नंबर: 1.

धनु राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

शनिवार के दिन धनु राशि के जातक सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम के समय शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. कार्यक्षेत्र में अपने कर्मों को ईमानदारी से पूरा करें और किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचें. इससे मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.