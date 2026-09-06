Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Rashifal 6 September 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम, सिद्धि व लक्ष्मी योग से मिलेगी प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी

Dhanu Rashifal 6 September 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम, सिद्धि व लक्ष्मी योग से मिलेगी प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी

Dhanu Rashifal 6 September 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्रेम, सिद्धि व लक्ष्मी योग से मिलेगी प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी! पढ़ें 6 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Sep 2026 05:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दांपत्य जीवन, जीवनसाथी, साझेदारी, व्यावसायिक संबंध, जनसंपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पति-पत्नी के संबंधों में आपसी समझ और प्रेम में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नए लक्ष्यों को छूने और अपनी साख स्थापित करने का रहेगा. आने वाले दिनों में बिजनेस के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और कड़ी परीक्षा का दौर रहेगा, जिसमें आपको अपनी गुणवत्ता के दम पर मार्केट में खरा साबित होना होगा. ग्रह गोचर आपके पक्ष में बना हुआ है, जिसके चलते हाल ही में जिन्होंने नया बिजनेस (New Startup) शुरू किया है, वे आज अपनी पहली बड़ी सफलता का स्वाद चखेंगे. बिजनेसमैन ने आने वाले फेस्टिव सीजन को लेकर जो ऊंचा सेल्स टारगेट तय किया था, आज वे अपनी रणनीतियों के बल पर उस लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंच जाएंगे. सोचे हुए महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत) अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे (शुभ) का समय चुनें; यह समय आपके लिए दिन को बेहद फलदायी बनाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और नई जिम्मेदारियां हासिल करने का रहेगा. सिद्धि योग और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर बड़ा आर्थिक व करियर संबंधी फायदा हो सकता है. ऑफिस में आपके बेहतरीन कामकाज और समर्पण से उच्चाधिकारी व सहकर्मी सभी अत्यंत प्रसन्न रहेंगे. आपकी योग्यता को देखते हुए बॉस और सीनियर द्वारा आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हेड (Project Head) बनाया जा सकता है या संस्थान की कुछ नई व बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. नए जुड़े कर्मचारियों (New Joinees) को सलाह दी जाती है कि वे दफ्तर में फालतू और बेकार की गतिविधियों में अपना कीमती समय बर्बाद न करें और केवल काम पर ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 7वें भाव का चंद्रमा अत्यंत सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. पति-पत्नी के रिश्तों में मधुरता घुलेगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे. इस संडे आप अपनी सूझबूझ और धैर्य से परिवार में पिछले कुछ समय से चली आ रही कुछ आंतरिक समस्याओं और उलझनों को हमेशा के लिए समाप्त करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे घर में शांति का माहौल बनेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने निर्णयों पर भरोसा रखने का है. जातक दूसरों की दी गई हर सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने की अपेक्षा अपने खुद के विवेक और आंतरिक फैसले को प्राथमिकता दें; कभी-कभार दूसरों के दबाव में लिए गए फैसले नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. दांपत्य सुख और पारिवारिक समस्याओं के समाधान से मन तनावमुक्त रहेगा. आने वाले दिनों की भागदौड़ के लिए खुद को तैयार रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली, अक्षत, लाल पुष्प व गुड़ डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा, दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी में सफलता मिलेगी और नए बिजनेस में उन्नति होगी.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को धनु राशि के नए कारोबारियों (Startups) के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. ग्रह गोचर के पक्ष में होने से नए बिजनेस में सफलता मिलेगी और फेस्टिव सीजन के लिए तय किए गए सेल्स टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है?
Ans. सिद्धि व लक्ष्मी योग से कामकाज की तारीफ होगी और बॉस द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट का हेड या नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

Q3. आज धनु राशि के छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. दूसरों के फैसलों या सलाह पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के विवेक और निर्णय पर भरोसा रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 05:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vrishchik Rashifal 6 September 2026: 8वें चंद्रमा से अनचाही यात्रा व विरोधियों से रहें सतर्क, भावनाओं में आकर न लें बिजनेस फैसले
Vrishchik Rashifal 6 September 2026: 8वें चंद्रमा से अनचाही यात्रा व विरोधियों से रहें सतर्क, भावनाओं में आकर न लें बिजनेस फैसले
धर्म
Tula Rashifal 6 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी भागीदारी, सिद्धि योग से नौकरी में तरक्की व डीलर से प्रॉफिट शेयरिंग
Tula Rashifal 6 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी भागीदारी, सिद्धि योग से नौकरी में तरक्की व डीलर से प्रॉफिट शेयरिंग
धर्म
जन्माष्टमी के बाद अब राधा अष्टमी कब ? नोट करें डेट
जन्माष्टमी के बाद अब राधा अष्टमी कब ? नोट करें डेट
धर्म
64 दिन में 64 कलाएं कैसे सीख गए थे कृष्ण? कुंडली में था तेज बुद्धि का यह योग
64 दिन में 64 कलाएं कैसे सीख गए थे कृष्ण? कुंडली में था तेज बुद्धि का यह योग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
इंडिया
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
टेक्नोलॉजी
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget