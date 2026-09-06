Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दांपत्य जीवन, जीवनसाथी, साझेदारी, व्यावसायिक संबंध, जनसंपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पति-पत्नी के संबंधों में आपसी समझ और प्रेम में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नए लक्ष्यों को छूने और अपनी साख स्थापित करने का रहेगा. आने वाले दिनों में बिजनेस के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और कड़ी परीक्षा का दौर रहेगा, जिसमें आपको अपनी गुणवत्ता के दम पर मार्केट में खरा साबित होना होगा. ग्रह गोचर आपके पक्ष में बना हुआ है, जिसके चलते हाल ही में जिन्होंने नया बिजनेस (New Startup) शुरू किया है, वे आज अपनी पहली बड़ी सफलता का स्वाद चखेंगे. बिजनेसमैन ने आने वाले फेस्टिव सीजन को लेकर जो ऊंचा सेल्स टारगेट तय किया था, आज वे अपनी रणनीतियों के बल पर उस लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंच जाएंगे. सोचे हुए महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत) अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे (शुभ) का समय चुनें; यह समय आपके लिए दिन को बेहद फलदायी बनाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और नई जिम्मेदारियां हासिल करने का रहेगा. सिद्धि योग और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर बड़ा आर्थिक व करियर संबंधी फायदा हो सकता है. ऑफिस में आपके बेहतरीन कामकाज और समर्पण से उच्चाधिकारी व सहकर्मी सभी अत्यंत प्रसन्न रहेंगे. आपकी योग्यता को देखते हुए बॉस और सीनियर द्वारा आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हेड (Project Head) बनाया जा सकता है या संस्थान की कुछ नई व बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. नए जुड़े कर्मचारियों (New Joinees) को सलाह दी जाती है कि वे दफ्तर में फालतू और बेकार की गतिविधियों में अपना कीमती समय बर्बाद न करें और केवल काम पर ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 7वें भाव का चंद्रमा अत्यंत सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. पति-पत्नी के रिश्तों में मधुरता घुलेगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे. इस संडे आप अपनी सूझबूझ और धैर्य से परिवार में पिछले कुछ समय से चली आ रही कुछ आंतरिक समस्याओं और उलझनों को हमेशा के लिए समाप्त करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे घर में शांति का माहौल बनेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने निर्णयों पर भरोसा रखने का है. जातक दूसरों की दी गई हर सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने की अपेक्षा अपने खुद के विवेक और आंतरिक फैसले को प्राथमिकता दें; कभी-कभार दूसरों के दबाव में लिए गए फैसले नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. दांपत्य सुख और पारिवारिक समस्याओं के समाधान से मन तनावमुक्त रहेगा. आने वाले दिनों की भागदौड़ के लिए खुद को तैयार रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली, अक्षत, लाल पुष्प व गुड़ डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा, दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी में सफलता मिलेगी और नए बिजनेस में उन्नति होगी.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को धनु राशि के नए कारोबारियों (Startups) के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. ग्रह गोचर के पक्ष में होने से नए बिजनेस में सफलता मिलेगी और फेस्टिव सीजन के लिए तय किए गए सेल्स टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है?

Ans. सिद्धि व लक्ष्मी योग से कामकाज की तारीफ होगी और बॉस द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट का हेड या नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

Q3. आज धनु राशि के छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. दूसरों के फैसलों या सलाह पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के विवेक और निर्णय पर भरोसा रखें.

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