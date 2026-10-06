Dhanu Rashifal Today: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनपेक्षित अड़चनें, यात्रा कष्ट, मानसिक द्वंद्व, पैतृक मामले, स्वास्थ्य संवेदनशीलता व सतर्कता स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (नवम भाव) में प्रवेश करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज विशेष रूप से किसी भी प्रकार की लंबी या व्यावसायिक यात्रा में समस्याएं, देरी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए यदि संभव हो तो अनावश्यक यात्राओं को टालें. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक गोपनीयता, दस्तावेजों की सुरक्षा और मधुर व्यवहार बनाए रखने का रहेगा.

नए प्रोजेक्ट की गोपनीयता बनाए रखें: जब तक आप स्वयं पूरी तरह आश्वस्त और संतुष्ट न हो जाएं, तब तक अपने किसी भी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट, रणनीति या योजना की चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति या साझेदार से साझा न करें.

डॉक्यूमेंट्स के दुरुपयोग से बचें: कारोबारी अपनी व्यावसायिक फाइलें, डिजिटल डेटा और महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों को पूरी तरह संभाल कर रखें; प्रतिस्पर्धी या कोई द्वेष रखने वाला व्यक्ति इनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकता है.

व्यवहार ही बनेगी आपकी पहचान: व्यापारिक जगत में आपका सौम्य और संतुलित व्यवहार ही आपकी असली साख व पहचान बनेगा; कठिन परिस्थितियों में भी क्लाइंट्स और डीलरों के साथ अपनी वाणी में शालीनता बनाए रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दूसरों के बहकावे से बचने, गुस्से पर नियंत्रण रखने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का रहेगा.

दूसरों के कहने में न आएं: वर्कप्लेस पर किसी सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर कोई पेशेवर फैसला न लें; जो भी निर्णय लेना हो, उसके सभी नफा-नुकसान पर गहराई से विचार करके अपने स्वयं के विवेक का उपयोग करें.

गुस्से पर रखें सख्त नियंत्रण: कार्यस्थल पर अपने क्रोध और आवेश पर पूरी तरह काबू रखें; छोटी सी बात पर भड़कने से अकारण ही बड़ा विवाद या झगड़ा खड़ा हो सकता है, जिससे आपकी साख को ठेस पहुंचेगी.

योग व प्राणायाम से सुलझाएं विचार: मानसिक तनाव और उलझनों को शांत करने के लिए दिनचर्या में से थोड़ा समय ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा घरेलू तनाव और आध्यात्मिक झुकाव का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक वातावरण में तनाव: घरेलू आचार-विचार और वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण व अप्रिय रह सकता है; परिजनों के साथ बातचीत करते समय धैर्य और संयम से काम लें.

आध्यात्मिक खोज की ओर रुझान: सांसारिक व घरेलू उलझनों के बीच मन की शांति पाने के लिए आपका रुझान आध्यात्मिक ज्ञान, पूजा-पाठ और ध्यान की खोज की ओर तेजी से बढ़ेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव से बचने का है. किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत तनाव के चलते स्पोर्ट्स पर्सन मैदान पर अपनी नियमित प्रैक्टिस और तकनीक पर ठीक से कंसन्ट्रेट (एकाग्र) नहीं कर पाएंगे; मैदान में उतरने से पहले कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8वें भाव के चंद्रमा और मानसिक तनाव के कारण रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, पेट में ऐंठन, गैस या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. अपने गुस्से पर लगाम लगाएं, सात्विक व हल्का भोजन लें, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान बाहुक' या 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, अन्न अथवा फल का दान करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से मिलने वाले यात्रा कष्ट, मानसिक तनाव व कामकाज की असफलताएं दूर होंगी, बिजनेस में नुकसान से बचाव होगा, पारिवारिक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे और सेहत में सुधार आएगा.

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