Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से दसवें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पिता, मान-सम्मान व सामाजिक प्रतिष्ठा) में कन्या राशि में संचरण करेंगे.

दशम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आप दूसरों की भलाई और जनहित के कार्यों में सक्रिय रहेंगे, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में बहुत बड़े यश व प्रतिष्ठा के भागीदार बनेंगे. कर्मक्षेत्र में आपकी साख और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि (रमा एकादशी) सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग का प्रभाव

अशुभ योग: दशम भाव के चंद्रमा पर अनुकूल ग्रह दृष्टि, कोई प्रमुख दोष नहीं

चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सांध्य काल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण सरकारी या वित्तीय अनुबंध शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Disputes)

कारोबार विस्तार की नई रणनीति, आय और साख में बढ़ोतरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शानदार प्रगति लेकर आया है. व्यवसायी वर्ग अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए मजबूत और नई योजनाएं तैयार करेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ के साथ-साथ बाजार में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे.

सरकारी टेंडर मिलने की संभावना, प्रशासनिक तालमेल रखें: यदि आप सरकारी प्रोजेक्ट्स या अनुबंधों के लिए प्रयासरत हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में जा सकता है. प्रशासनिक और सरकारी अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल व सकारात्मक संवाद बनाए रखने से कोई बड़ा सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है.

करियर और नौकरी (Career & Target)

वर्कस्पेस पर सहयोग का माहौल, सीनियर्स से शुभ समाचार: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा और उच्चाधिकारियों (Seniors) की ओर से कोई सकारात्मक व उत्साहवर्धक खबर सुनने को मिल सकती है. पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल रहे हैं.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को पुराने मित्र का साथ, मन रहेगा प्रसन्न: सेल्स और फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों के लिए दिन भागदौड़ के बीच सुकून लेकर आएगा. मार्केट विजिट के दौरान किसी पुराने और करीबी मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे कार्य की थकान मिटेगी और मन दिनभर प्रसन्न रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

जीवनसाथी देगा संबल, लव लाइफ में व्यर्थ की बातों से बचें: दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और उनका भावनात्मक समर्थन आपको मानसिक आराम पहुंचाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ संबंध मधुर रखें; बाहरी व व्यर्थ के मुद्दों पर बहस करके अपना कीमती समय बर्बाद न करें.

घर पर रहकर पढ़ाई पर फोकस, छात्रों की एकाग्रता मजबूत: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थी आज घर पर रहकर ही पूरे अनुशासन के साथ अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेंगे. शांत माहौल से पढ़ाई में गति और एकाग्रता दोनों बेहतर रहेगी.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: रमा एकादशी और कर्म भाव के दशम चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में निरंतर यश पाने के लिए प्रातः काल भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें तथा उन्हें पीले पुष्प व पंचामृत अर्पित करें.

मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें.

किसी जरूरतमंद या मंदिर में चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीले फल या धार्मिक पुस्तक का दान करें. इससे करियर में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे और शासकीय कार्यों की रुकावटें दूर होंगी.

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