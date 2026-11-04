Aaj Ka Dhanu Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव यानी 9th हाउस (भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं, उच्च ज्ञान व जिज्ञासा) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपके भीतर आसपास के वातावरण और नई चीजों को जानने-सीखने की गहरी उत्सुकता रहेगी.

हालांकि, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या टकराव से बचना ही आपके हित में रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Travel)

बिजनेस टूर सफल, बढ़ेगा आत्मविश्वास: फेस्टिव सीजन के मद्देनजर की गई व्यावसायिक यात्राएं बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा. बाजार में आपके ब्रांड की साख बढ़ेगी और नए सौदों के दरवाजे खुलेंगे.

अटका हुआ धन वापस, नए कारोबारियों को मार्गदर्शन: ब्रह्म और ऐन्द्र योग के निर्माण से बाजार में लंबे समय से फंसा हुआ पैसा काफी हद तक वापस मिलने में कामयाबी मिलेगी, जिससे कारोबार में आंशिक वृद्धि होगी. स्टार्टअप या नए कारोबारियों (New Businessmen) को किसी अनुभवी और प्रतिभाशाली व्यक्ति की सही मेंटरशिप मिलेगी, जिसके दम पर वे शानदार मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

बेरोजगारों को नई नौकरी की सौगात: ग्रह गोचर अनुकूल रहने के कारण लंबे समय से रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए नई नौकरी की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. सही दिशा में किए गए इंटरव्यू और आवेदन सकारात्मक परिणाम देंगे.

ऑफिस में पॉजिटिव माहौल, अधिकारियों से न उलझें: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर काफी सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण रहेगा, जिससे सभी जरूरी काम तय समयसीमा के भीतर पूरे हो जाएंगे. हालांकि, नवम भाव के ग्रहण दोष को ध्यान में रखते हुए उच्चाधिकारियों से किसी भी मसले पर बेवजह बहस करने से बचें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Satisfaction)

परिवार को समर्पित करें समय, रुचियों पर दें ध्यान: यह समय भागदौड़ से थोड़ा विराम लेकर परिजनों के साथ बिताने का है. आप अपनी पुरानी हॉबीज या आंतरिक रुचियों को पहचानने का प्रयास करेंगे, ताकि खाली समय में खुद को मानसिक सुकून दे सकें. पारिवारिक तालमेल बेहतर रहेगा.

विद्यार्थी, कलाकार व खिलाड़ी मेहनत से संतुष्ट: छात्र वर्ग, कला जगत से जुड़े लोग और खिलाड़ी (Sports Persons) अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से मिलने वाली पहचान व सराहना से मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा, बस मौसम के बदलाव के अनुसार खानपान का ध्यान रखें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और नवम भाव पर ग्रहण दोष के प्रभाव को दूर करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का कच्चे गाय के दूध व गंगाजल से अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का स्मरण करें.

किसी जरूरतमंद, मंदिर के पुजारी या बटुक को हरी मूंग, साबुत अनाज या मौसमी फल का दान करें. इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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