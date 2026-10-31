Aaj Ka Dhanu Rashifal 31 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 बजे तक आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापार व जनसंपर्क स्थान) में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे.

सप्तम चंद्रमा और सिद्ध योग का यह अद्भुत संयोग आपके व्यावसायिक विस्तार, मान-प्रतिष्ठा और साझेदारियों में अभूतपूर्व लाभ लेकर आ रहा है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

शुभ योग: सिद्ध योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 बजे तक मिथुन राशि (7वें भाव) में, उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (महत्वपूर्ण सौदों के हस्ताक्षर इस समय टालें)

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

कॉरपोरेट मीटिंग में नई रणनीति: किसी बड़ी व्यावसायिक बैठक में आपकी प्लानिंग, मैनेजमेंट कौशल और प्रेजेंटेशन की भरपूर सराहना होगी. विपरीत लिंग के किसी सहयोगी या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है.

रिश्तेदारों से बड़ा ऑर्डर: सिद्ध योग के प्रभाव से फेस्टिव सीजन में किसी रिश्तेदार या पुराने संपर्क के माध्यम से बड़ा व्यापारिक ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा सम्मान: त्योहारी माहौल में नौकरीपेशा जातकों का प्रदर्शन शानदार रहेगा. आपकी कार्यशैली से सीनियर अधिकारी प्रभावित होंगे और दफ्तर में आपका कद व प्रभाव बढ़ेगा.

चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे: वर्कस्पेस पर आने वाली विपरीत परिस्थितियों को आप अपनी सूझबूझ से अपने पक्ष में मोड़ लेंगे. मुश्किल असाइनमेंट्स को सफलतापूर्वक सुलझाने से आत्मसंतोष प्राप्त होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक सामंजस्य और लाभ: घर-परिवार को पर्याप्त समय देने से आपसी प्रेम बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी नोंकझोंक के बावजूद ससुराल पक्ष के सहयोग से कोई बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत फायदा मिल सकता है.

छात्रों का पढ़ाई पर फोकस: सामान्य व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अनुशासित रहकर अध्ययन करेंगे. आपका यह समर्पण भविष्य की राह को आसान बनाएगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा, फिर भी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए गर्म पानी का सेवन करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा काले तिल और गुड़ का दान करें. शाम के समय हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से व्यापार में उन्नति होगी.

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