Aaj Ka Dhanu Rashifal 30 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, पिता और आध्यात्मिक उन्नति स्थान) में सिंह राशि में संचरण करेंगे.

भाग्य स्थान में चंद्रमा का यह गोचर आज आपके व्यक्तित्व में ज्ञान, विनम्रता और दानशीलता का संचार करेगा. किस्मत का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और सामाजिक व धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 30 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: आज पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 09:42 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके पश्चात मघा नक्षत्र का संचरण आरंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की शुभ चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर व विशेष ध्यान: सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में गोचर करेंगे. इसी समय के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय में कागजी जांच-पड़ताल अवश्य करें.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उत्तम समय है.

अशुभ समय (राहुकाल व भद्रा): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इसके अतिरिक्त सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक मृत्युलोक की भद्रा का प्रभाव रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, भाग्य का साथ और आर्थिक निवेश (Business Deals & Financial Growth)

बड़ी डील से होगी उम्मीद से ज्यादा आमदनी, बैंक लोन होगा मंजूर: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब नवम भाव (त्रिकोण एवं भाग्य स्थान) में चंद्रमा का गोचर हो और साथ में ऐन्द्र, गजकेसरी व लक्ष्मी योग बनें, तो व्यक्ति को कम प्रयासों में भी भाग्य का भरपूर सहयोग और धन लाभ प्राप्त होता है.

व्यापार के मोर्चे पर आज किस्मत पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगी. बड़े मुनाफे वाले सौदे (Deals) हाथ लगने से आपको अपेक्षा से कहीं अधिक आमदनी होगी. अगर आप अपने बिजनेस के विस्तार के लिए नई मशीनरी या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आज बैंक लोन (Bank Loan) की प्रक्रिया बेहद आसानी से पूरी हो जाएगी.

नए वित्तीय निवेश से बनेंगे लाभ के योग: आज आप अपने मुख्य व्यापार के अलावा अन्य सुरक्षित वित्तीय निवेश (Financial Investment) की योजना भी बनाएंगे, जिससे भविष्य में आपको नए आर्थिक लाभ अर्जित होंगे.

2. करियर में उत्साहजनक परिणाम और कार्यस्थल व्यवहार (Career Progress & Workplace Ethics)

पहल करके जीतें बॉस का भरोसा, रोजगार में मिलेंगे शुभ संकेत: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद उत्साहजनक रहने वाला है. अगर आपके बॉस आपसे अधिक परिश्रम और समर्पण की अपेक्षा रखते हैं, तो आगे बढ़कर पहल करें इससे आप उनके मन में अपने प्रति गहरा विश्वास जगाने में सफल रहेंगे. काम के मोर्चे पर आज कुछ सकारात्मक घटनाक्रम होंगे और रोजगार की दिशा में आप कुछ बेहतरीन हासिल करेंगे.

सीनियर्स व सहकर्मियों के प्रति रखें सम्मानजनक व्यवहार: वर्कप्लेस पर अपनी छवि को मजबूत बनाए रखने के लिए आज बेहद शालीन व्यवहार (Decent Behavior) अपनाएं और अपने सीनियर्स व को-वर्कर्स के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करें.

3. पारिवारिक सुख, मातृ पक्ष से लाभ और विद्यार्थी वर्ग (Family Harmony & Student Success)

माँ और बहन से मिलेगा लाभ, घर में रहेगा खुशनुमा माहौल: पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आनंद और प्रेम से भरा रहेगा. आपको अपनी माताजी और बहन के सहयोग या सलाह से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है. घर में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा, जिससे पूरा माहौल हंसमुख और सुखद रहेगा. आप स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से बेहद उत्साहित महसूस करेंगे.

एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन से बड़ों को खुश करेंगे स्टूडेंट्स: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. परीक्षा में बेहतर अंक लाकर आप अपने घर के बड़े-बुजुर्गों को गौरवान्वित और खुश करेंगे, जिससे आपको सभी का भरपूर प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

सोमवार, नवम चंद्रमा व ग्रहण दोष शांति के अचूक उपाय

आज सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी और सुबह 09:42 के बाद बनने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने तथा गजकेसरी व लक्ष्मी योग के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का गंगाजल और केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें.

'शिव पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल, चावल या दूध का दान करें. इससे भाग्य की बाधाएं समाप्त होंगी, ग्रहण दोष शांत होगा और करियर व व्यापार में निरंतर समृद्धि बनी रहेगी.

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