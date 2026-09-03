Dhanu Rashifal 3 September 2026: 6ठे चंद्रमा से मिलेगा पुराने कर्ज से छुटकारा, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मिलेगी नियुक्ति
Dhanu Rashifal 3 September 2026: 6ठे चंद्रमा से धनु राशि वालों को कर्ज से मुक्ति, प्रतियोगी छात्रों को नियुक्ति के योग! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 September 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.
चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी ऋण मुक्ति, शत्रु विजय, स्वास्थ्य संवेदनशीलता, प्रतियोगिता सफलता व अधिकार प्राप्ति स्थान) में संचार करेंगे (वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे). 6ठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको पुराने कर्जों और देनदारियों से मुक्ति मिलने की मजबूत राह बनेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए वित्तीय अनुशासन बनाने, कर्ज चुकाने और सरकारी लाभ उठाने का रहेगा. कॉन्ट्रैक्टर्स (ठेकेदारों) को सरकार या सरकारी योजनाओं से कोई बहुत अच्छा और बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. बड़े व्यापारियों को अपनी ब्रांडिंग और बाजार में ख्याति (Goodwill) बढ़ाने के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ेगा. व्यापार में स्थिरता और सफलता बनाए रखने के लिए पैसों के मामले में थोड़ा स्वार्थी और सख्त होना बेहद जरूरी है; भावुकता से बचें, ऐसा करने से व्यापार में आ रही वित्तीय समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी. हालांकि, बिजनेसमैन को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रहों का गोचर सेहत को अचानक प्रभावित कर सकता है. घरेलू या निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी में जल्दबाजी न दिखाएं; थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद रहेगा क्योंकि भविष्य में आपको बेहतर ऑफर्स और डील्स प्राप्त होंगी.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारों में वृद्धि और करियर में बड़ी छलांग लगाने का रहेगा. नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी (बड़ा अधिकार या निर्णय लेने की शक्ति) मिलने से आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अपनी की गई कड़ी मेहनत के अनुरूप शत-प्रतिशत शानदार नतीजे हासिल होंगे. हाल ही में जुड़े नए कर्मचारियों (New Employed Persons) को अपने करियर से जुड़ी कोई बड़ी सफलता व पहचान मिलती दिख रही है. कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सामान्य और संतुलित रहेगा. 6ठे भाव में चंद्रमा के संचरण से घरेलू विवाद या विरोधियों की चिंताएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या बड़ी खरीदारी के फैसले में परिवार की सहमति लें और जल्दबाजी में बजट न बिगाड़ें.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. कठिन प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ आपको मनचाही नौकरी या नियुक्ति (Appointment/Selection) प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं; आपकी लगन रंग लाएगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें. ग्रह गोचर मौसम संबंधी विकार या पेट की गड़बड़ी दे सकते हैं. नियमित दिनचर्या का पालन करें, तले-भुने खाने से परहेज करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और प्राणायाम व योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं.
शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व केले का भोग लगाएं और संकटमोचन हनुमान जी का स्मरण करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, कर्ज से शीघ्र मुक्ति होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1. 3 सितंबर 2026 को धनु राशि के कॉन्ट्रैक्टर्स और कारोबारियों को क्या वित्तीय लाभ होगा?
Ans. सरकार से बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, कर्ज से राहत मिलेगी और पैसों के मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने से समस्याएं सुलझेंगी.
Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या बड़ी उपलब्धि हासिल होगी?
Ans. नई अथॉरिटी (अधिकार) मिलेगी, मेहनत के अनुरूप फल मिलेंगे और नए कर्मचारियों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.
Q3. आज धनु राशि के प्रतियोगी छात्रों (Competitive Students) के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता मिलने और सीधी नियुक्ति (जॉब लेटर) प्राप्त होने के मजबूत योग हैं.
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