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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का धनु राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, सिद्धि योग से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स मजबूत, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में बड़ा मौका

आज का धनु राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, सिद्धि योग से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स मजबूत, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में बड़ा मौका

आज का धनु राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित काम, सिद्धि योग से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स मजबूत, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में बड़ा मौका! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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Dhanu Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, दैनिक कार्यप्रणाली, जनसंपर्क, कार्य संतुलन व सुव्यवस्थित प्रबंधन स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आप अपने सभी दैनिक और व्यावसायिक कार्यों को बेहद सुव्यवस्थित ढंग और अनुशासन के साथ पूरा करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग से विदेशी संपर्कों में विस्तार, डीलरों के साथ तालमेल और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा.

सिद्धि योग से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स मजबूत: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से बिजनेसमैन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी संपर्क (International Contacts) काफी मजबूत होंगे, जिससे निर्यात या वैश्विक व्यापार में नए अवसर मिलेंगे.

डीलर और पार्टी से बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ: बाजार में प्रमुख डीलरों और व्यावसायिक पार्टियों के साथ मिलकर सक्रियता से काम करने पर आपके व्यापार की ग्रोथ में जबर्दस्त तेजी देखने को मिलेगी.

कार्यप्रणाली व कर्मचारियों से तालमेल: कारोबारियों को अपने व्यावसायिक स्थल पर कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखने और अपने कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने की सख्त जरूरत है; मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए धैर्य और संयम से निर्णय लें.

प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी: आपके संतुलित निर्णयों के चलते सामाजिक और पारिवारिक दोनों क्षेत्रों में आपकी साख व प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस के साथ अहम मीटिंग, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी और विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़ने का रहेगा.

बॉस के साथ मीटिंग व नई जिम्मेदारियां: वर्कप्लेस पर आज उच्चाधिकारियों या बॉस के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मीटिंग हो सकती है; इस बैठक के बाद आपकी आधिकारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और काम में अच्छे वित्तीय लाभ होने की प्रबल संभावना बनेगी.

काम के तरीके में बेवजह बदलाव से बचें: एंप्लॉयड पर्सन कार्यस्थल पर अपने काम करने के मौजूदा तरीके में अकारण बदलाव लाने की कोशिश न करें; यदि आपकी वर्तमान कार्यशैली सही परिणाम दे रही है तो उसी पर टिके रहें, अन्यथा जरूरत पड़ने पर ही संशोधन करें.

फॉरेन एंप्लॉयड कर्मियों को हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट: जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ सीधे काम करने या किसी हाई-प्रोफाइल ग्लोबल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर मिल सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य में संवेदनशीलता और आपसी तालमेल की मांग कर रहा है.

जीवनसाथी के साथ सामंजस्य जरूरी: वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अनबन से बचने के लिए आपको अपने जीवनसाथी के साथ निरंतर तालमेल और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता है.

परिवार में सम्मान: घर के सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करने से पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और आपके सुझावों का आदर होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं (Competitive Exam Aspirants) के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. जो युवा किसी सरकारी या कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वे पूरे मन से स्वाध्याय में जुटें; यदि आज कोई परीक्षा या इंटरव्यू है, तो उसमें सफलता मिलने के मजबूत योग हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन सामान्य रहेगा और सुव्यवस्थित दिनचर्या से ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, व्यस्तता और मीटिंग्स के चलते शाम को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अपने खान-पान में पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं.

शुभ रंग: ग्रे (धूसर)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से कार्य सुव्यवस्थित होंगे, सिद्धि व वरियान योग से विदेशी अनुबंध सफल होंगे, बॉस के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और दांपत्य जीवन में सामंजस्य स्थापित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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