Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और पुण्य स्थान में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं.

नवम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को विद्वता, धार्मिक निष्ठा और दानशीलता प्रदान करता है. आज आपके अटके हुए कार्यों को भाग्य का संबल मिलेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी सुबह 11:55 तक, बाद में दशमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: गजकेसरी योग, शुक्ल योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु युति से ग्रहण प्रभाव

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ व अमृत वेला)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

अतिरिक्त प्रयास से बड़ी सफलता: व्यापार में मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए आज आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी.

पुश्तैनी व नए कारोबार में संतुलन: पारिवारिक व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव मन को विचलित कर सकते हैं, धैर्य बनाए रखें. जो लोग नए स्टार्टअप या बिजनेस में हैं, वे त्योहारी सीजन की मांग के अनुसार अपनी कार्यशैली में लचीलापन लाएं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

पद-प्रतिष्ठा और आमदनी में उछाल: नौकरीपेशा जातकों की कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारी खुलकर प्रशंसा करेंगे. पदोन्नति के साथ आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे.

कार्यक्षेत्र में आकर्षण का केंद्र: आपके काम करने का सलीका और रचनात्मकता ऑफिस के सभी सहयोगियों को प्रभावित करेगी. अचानक वित्तीय इंसेंटिव या लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक शांति व संतान की चिंता मुक्ति: संतान के करियर को लेकर बेवजह तनाव न लें, स्थितियां स्वतः सुधरेंगी. परिजनों के साथ खुलकर संवाद करें और रिश्तों को प्राथमिकता दें.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी: अवसर बार-बार दस्तक नहीं देते; अतः व्यर्थ की चिंताओं में समय गंवाने के बजाय अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें.

स्वास्थ्य: उदर विकार या गैस की समस्या हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बरतें और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

मंगलवार विशेष उपाय:

भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का एक माला जप करें और किसी वृद्ध ब्राह्मण या साधक को चने की दाल या बेसन की मिठाई दान करें.

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