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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का धनु राशिफल 29 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, प्रॉपर्टी संबंधी खुशखबरी, करियर की मुश्किलें होंगी दूर

आज का धनु राशिफल 29 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, प्रॉपर्टी संबंधी खुशखबरी, करियर की मुश्किलें होंगी दूर

आज का धनु राशिफल 29 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, प्रॉपर्टी संबंधी खुशखबरी, करियर की मुश्किलें होंगी दूर! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 03:05 AM (IST)
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Dhanu Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी अचानक मुलाकात, बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता व सुख-सुविधा स्थान) में संचरण करेंगे. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी अचानक से किसी खास, प्रभावशाली या पुराने परिचित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य के लिए उपयोगी साबित होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी खुशखबरी, नए स्टाफ की भर्ती और सतर्कता से कार्य निपटाने का रहेगा.

प्रॉपर्टी से जुड़ी खुशखबरी: बिजनेसमैन को जमीन, दुकान, ऑफिस स्पेस या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लंबे समय से अटकी हुई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

व्यावसायिक गतिविधियां व राहत: व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य गति से चलती रहेंगी; बाजार से कुछ जरूरी ऑर्डर्स मिलने से आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत महसूस होगी.

खुद की निगरानी में करें काम: इस समय अपने व्यापार से जुड़े सभी कार्यों को अपनी सीधी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें; संस्थान के किसी कर्मचारी का नकारात्मक या गैर-जिम्मेदाराना रवैया आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

नई हायरिंग की प्लानिंग: कारोबार के विस्तार को देखते हुए बिजनेसमैन अपने संस्थान में नए व योग्य एंप्लॉयड पर्सन्स (Staff Hiring) की नियुक्ति करने की ठोस प्लानिंग बना सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिशियल कार्यों में सहजता, महत्वपूर्ण फैसलों और करियर की अड़चनें दूर होने का रहेगा.

कार्यक्षेत्र में सफलता व करियर में सुधार: करियर से रिलेटेड चल रही पुरानी दिक्कतें और रुकावटें अब पूरी तरह ठीक होती दिखाई दे रही हैं; ऑफिस में आपको अपने कार्यों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी.

सहजता से पूरे होंगे ऑफिशियल काम: एंप्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल कार्य बिना किसी बड़ी दिक्कत या बाधा के सुचारू रूप से होते चले जाएंगे.

महत्वपूर्ण निर्णय में सावधानी: आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी डिसीजन (Important Decisions) लेने पड़ सकते हैं; कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं, नफा-नुकसान पर गहराई से विचार-विमर्श कर लेना ही आपके हित में रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 5वें चंद्रमा का संचरण घरेलू सुख-सुविधाओं और मौज-मस्ती से भरा वातावरण लेकर आया है.

घर में सुख-सुविधाओं में वृद्धि: घर-परिवार में सुख-सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी; परिवार के लिए किसी नई वस्तु की खरीदारी संभव है.

मनोरंजन व मौज-मस्ती: घर में परिजनों और बच्चों के साथ मौज-मस्ती, हंसी-मजाक और हल्के-फुल्के मनोरंजन की प्रवृत्तियों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा.

दांपत्य व पारिवारिक सौहार्द: परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और स्नेह का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Artists, Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन पारिवारिक मार्गदर्शन से आगे बढ़ने का है. आज आपको अपनी माताजी की तरफ से कोई अत्यंत महत्वपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी सलाह मिलेगी, जो आपके भविष्य और करियर के लिए पूरी तरह सही और मील का पत्थर साबित होगी; इस सलाह की उपेक्षा न करें बल्कि पूरे समर्पण से उसका अनुसरण करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पंचम भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, अधिक सोचने या कर्मचारी के रवैये से हल्का सिरदर्द या एसिडिटी हो सकती है. खान-पान में समय का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और खुद को तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या पीले फल दान करें तथा माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें; इससे 5वें चंद्रमा से सुखद मुलाकात होगी, प्रॉपर्टी के मामले हल होंगे, करियर की दिक्कतें समाप्त होंगी और मां की सलाह से उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 03:05 AM (IST)
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