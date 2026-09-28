Sagittarius Horoscope Today: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान सुख, बुद्धि, रचनात्मकता, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, कला व आकस्मिक लाभ स्थान) में संचार करेंगे, जहां से चंद्रमा-बुध का सीधा दृष्टि संबंध भी बनेगा. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज संतान की तरफ से कोई बड़ा सुख, सम्मान या शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए बैंक लोन में प्रगति, सोशल मीडिया से लाभ और त्योहारी विस्तार की योजना बनाने का रहेगा. बैंक लोन या किसी बड़े वित्तीय संस्थान से जुड़ा कोई पुराना मामला आज सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा; अपने सभी जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क को दुरुस्त रखने पर बिजनेसमैन को मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी. बिजनेसमैन आने वाले त्योहारी सीजन की भारी मांग को देखते हुए किसी नई जगह या नए बाजार की सर्चिंग करने की योजना बना सकते हैं; लेकिन यह सब नई शुरुआत आप श्राद्ध पक्ष के बाद ही करें तो आपके लिए दीर्घकालिक रूप से बेहतर रहेगा. चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध होने से सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तिगत संपर्क सूत्रों के माध्यम से आपको बिजनेस में नई उपलब्धियां और बड़े ऑर्डर्स हासिल हो सकते हैं; सिर्फ अपने समय का उचित और सही सदुपयोग करने की आवश्यकता है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों की अधिकता, सतर्कता बरतने और व्यर्थ की बहसबाजी से पूरी तरह बचने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन के ऊपर आधिकारिक जिम्मेदारियां अचानक ज्यादा होने से उनके व्यक्तिगत काम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं. ऑफिस में सभी परिस्थितियां अभी पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं बनी हुई हैं; इसलिए कार्यक्षेत्र में पूरी तरह अलर्ट और चौकन्ने रहते हुए ही अपने कार्य को अंजाम दें. एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर होने वाली किसी भी अनावश्यक बहस, गपशप और अनर्गल चर्चाओं से पूरी तरह दूर रहें; अपने भीतर का आत्मविश्वास हमेशा उच्च बनाए रखें, तभी आप कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का संचरण घर की साज-सज्जा और वैवाहिक सुख लेकर आया है. अपने घर को सुंदर और सुसज्जित करने, इंटीरियर डेकोरेशन का सामान और नया फर्नीचर खरीदने के लिए यह बिल्कुल सही और अनुकूल समय है; इससे घर का वातावरण आकर्षक बनेगा. आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा, मधुर और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा. आप अपने धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि लेंगे और परिवार सहित पितरों का स्मरण करेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

कलाकारों और खिलाड़ियों (Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरने का रहेगा. कलाकारों और प्लेयर्स को आज किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित इवेंट, सांस्कृतिक प्रोग्राम या राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का स्वर्णिम अवसर मिल सकता है; इस मौके को हाथ से न जाने दें और अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करें. स्वास्थ्य के लिहाज से, पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से बौद्धिक स्फूर्ति बनी रहेगी, किंतु अधिक भागदौड़ के चलते शाम को कमर दर्द या हल्की शारीरिक थकान रह सकती है. ताजा, हल्का और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें.

शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, पीले फल या वस्त्र का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा से संतान सुख मिलेगा, बैंक लोन का फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल होगा, सोशल मीडिया से बिजनेस में नई उपलब्धि मिलेगी और कलाकारों को बड़े इवेंट में सफलता मिलेगी.

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