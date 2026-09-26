Sagittarius Horoscope Today: 26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और दोपहर 12:38 तक आपकी राशि धनु होने के कारण बनने वाले भद्र योग का प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, वाहन, पारिवारिक शांति व आंतरिक स्थिरता स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी प्रभावी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से 11वें भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज घरेलू वातावरण में अचानक पारिवारिक उथल-पुथल या अशांति की स्थिति बन सकती है, जिसे धैर्य और समझदारी से ही शांत किया जा सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने, यात्रा टालने और गैर-कानूनी प्रलोभनों से पूरी तरह दूर रहने का रहेगा. व्यवसाय संबंधी गतिविधियों के लिए ग्रह स्थिति आज बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं बनी हुई है; यदि कोई व्यापारिक यात्रा प्रस्तावित है तो वह कष्टकारी और निष्फल हो सकती है, साथ ही पहले से सोची गई कोई महत्वपूर्ण डील भी आज पक्की होने में गहरा संदेह रहेगा. व्यावसायिक कार्यों में बहुत अधिक बारीकी और ध्यान देने की सख्त जरूरत है; बाजार के रुख को देखते हुए अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव संबंधी योजनाओं पर गंभीरता से अमल करें. दोपहर 12:38 के बाद बुध के 11वें भाव में जाने से नए धन लाभ या आय के नए स्रोतों को सक्रिय करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं आ सकती हैं. नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष चेतावनी है कि वे किसी भी तरह के गैर-कानूनी या अनैतिक कार्य में कतई हाथ न डालें, अन्यथा भविष्य में भारी कानूनी कार्रवाई और पछतावे का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन क्रोध पर नियंत्रण रखने, कार्यक्षेत्र में संयम बरतने और प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन द्वारा पूरी ईमानदारी से की गई कड़ी मेहनत के तत्काल मनचाहे परिणाम न मिलने के कारण आपके भीतर तीव्र गुस्सा या हताशा पनप सकती है; अपने इस गुस्से को पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रयास करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव के चलते आज ऑफिस में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी बात पर तीखी झड़प या कहासुनी हो सकती है, इसलिए हर बातचीत में अत्यधिक सावधानी और कूटनीतिक रुख अपनाएं. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अपने संबंधित फील्ड में विशेष चौकसी बरतें; आपकी जरा सी लापरवाही का फायदा उठाकर विरोधी अपना माल मार्केट में बेचने में सफल हो सकता है, जिससे आपका नुकसान होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण घरेलू मोर्चे पर शांति और संतुलन बनाए रखने की मांग कर रहा है. घर में किसी पुरानी बात या संपत्ति के मसले को लेकर अचानक पारिवारिक उथल-पुथल मच सकती है; ऐसे में शांत रहकर परिजनों की बात सुनें और कटु शब्दों का प्रयोग न करें. राहत की बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा और जीवनसाथी का व्यावहारिक सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अनुशासन और शिक्षकों के निर्देशों का पालन करने का है. यदि छात्र अपनी मनमर्जी या मनचाहे तरीके से काम या प्रोजेक्ट करेंगे और तय नियमों की अनदेखी करेंगे, तो उनके शिक्षक (Teachers) उनसे सख्त नाराज हो सकते हैं; इसलिए शिक्षकों के मार्गदर्शन और अनुशासन में रहकर ही पढ़ाई करें.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से सीने में जकड़न, घबराहट, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. पारिवारिक तनाव और कार्यक्षेत्र के गुस्से को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन सुपाच्य, ताजा और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से शांत रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चतुर्थ चंद्रमा और चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले तिल का दान करें; इससे पारिवारिक उथल-पुथल शांत होगी, ऑफिस में झड़प से बचाव होगा, डील की अड़चनें दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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