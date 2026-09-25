Sagittarius Horoscope Today: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि धनु होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, इच्छाशक्ति, साहस, पुरुषार्थ, नेटवर्किंग व प्रचार-प्रसार स्थान) में संचार करेंगे. 3वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपकी इच्छाशक्ति और आत्मबल गजब का रहेगा, जिसके दम पर आप कठिन से कठिन कार्य भी चुटकियों में पूरे कर लेंगे. हालांकि, तीसरे भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए सुबह के समय शारीरिक सुस्ती और थकान से बचना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए बड़ा ऑर्डर मिलने, लोन की किस्तें कम करने और आक्रामक प्रचार-प्रसार से बाजार में पकड़ बनाने का रहेगा.

बड़ा ऑर्डर व लोन की किस्तों में राहत: बिजनेस में आज बेहतरीन वित्तीय लाभ के मजबूत योग हैं. कहीं से अचानक बड़ा व्यावसायिक ऑर्डर हाथ लग सकता है, जिससे प्राप्त होने वाले धन से पूर्व में लिए गए बिजनेस लोन की किस्तों को चुकाने या कम करने में बड़ी मदद मिलेगी.

शूल योग से कारोबार विस्तार व प्रचार: शूल योग के प्रभाव से कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त है. ग्राहकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए आपको अपने उत्पादों के विज्ञापन, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

न्यू बिजनेसमैन रखें सकारात्मक सोच: नए कारोबारियों (New Businessmen) को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यापार में निरंतर पॉजिटिव सोच (सकारात्मक दृष्टिकोण) बनाए रखें; यही आशावादी रवैया आपके भविष्य को एक नई और सफल दिशा देगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुरानी समस्याओं के खात्मे, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और तबादले के अवसरों को स्वीकारने का रहेगा.

वर्कप्लेस की समस्याओं का अंत: कार्यस्थल पर लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक उलझनें, सहकर्मियों से तनाव या सिस्टम की बाधाएं अब पूरी तरह समाप्त होती नजर आएंगी, जिससे काम का माहौल सुकूनदेह बनेगा.

लक्ष्य तय कर बढ़ाएं समर्पण: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर एक साथ कई दिशाओं में उलझने के बजाय अपने लिए एक या दो ठोस लक्ष्य बनाएं और पूरी निष्ठा व समर्पण (Dedication) से उनके पीछे लग जाएं; धीरे-धीरे आपकी आधिकारिक प्रगति साफ नजर आने लगेगी.

स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी: किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मेहनत से घबराएं नहीं. काम में आ रहे बदलावों के चलते आपको किसी नए शहर में तबादला (Transfer) होने या किसी नई जगह काम संभालने का आधिकारिक प्रस्ताव मिल सकता है, जो करियर में तरक्की लाएगा.

राजनीति, समाज और व्यक्तिगत संबंध (Politics, Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से तीसरे चंद्रमा का संचरण दांपत्य में नई मिठास और राजनेताओं के लिए वरिष्ठों के साथ तालमेल का संकेत दे रहा है.

पार्टनर को रखेंगे खुश, बनेगी नई डिश: आप अपने लव पार्टनर को खुश रखने की हर कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहेंगे. गृहस्थ जीवन में आत्मीयता बढ़ेगी और आपका जीवनसाथी आपके लिए प्रेमपूर्वक कोई खास व नई स्वादिष्ट डिश खाने में तैयार कर सकता है.

नेताओं को वरिष्ठों से तालमेल की सलाह: राजनीति से जुड़े जातकों (Politicians) को अपनी पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ मजबूत वैचारिक तालमेल बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा; उनकी सलाह से ही आपकी स्थिति मजबूत होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और खेल (Education & Sports)

सुबह की थकान से थोड़ी परेशानी: धनु राशि के विद्यार्थियों (Students) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को आज सुबह के समय शारीरिक आलस्य और भारी थकान के चलते कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखें और सुबह की सैर व स्ट्रेचिंग से खुद को ऊर्जावान बनाएं.

तृतीय भाव में चंद्रमा होने से दिन के दूसरे भाग में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सुबह के समय थकान, बदन दर्द या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव रह सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खान-पान में पौष्टिकता का ध्यान रखें और काम के बीच में विश्राम अवश्य लें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद / Off White)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 3वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और भद्र योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत नारायण जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांधें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिठाई, खीर या बताशे भेंट करें; इससे सुबह की थकान दूर होगी, बिजनेस का बड़ा ऑर्डर सुगमता से मिलेगा और वर्कप्लेस की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त होंगी.

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