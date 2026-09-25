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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से पूरी होगी इच्छाशक्ति, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर; वर्कप्लेस की समस्याएं होंगी समाप्त

धनु राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से पूरी होगी इच्छाशक्ति, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर; वर्कप्लेस की समस्याएं होंगी समाप्त

धनु राशिफल 25 सितंबर 2026: तीसरे चंद्रमा से बढ़ेगा आत्मबल, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने से लोन में राहत! वर्कप्लेस की समस्याएं होंगी समाप्त. लकी नंबर 4, लकी रंग ऑफ व्हाइट.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Sep 2026 11:41 AM (IST)
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Sagittarius Horoscope Today: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि धनु होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, इच्छाशक्ति, साहस, पुरुषार्थ, नेटवर्किंग व प्रचार-प्रसार स्थान) में संचार करेंगे. 3वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपकी इच्छाशक्ति और आत्मबल गजब का रहेगा, जिसके दम पर आप कठिन से कठिन कार्य भी चुटकियों में पूरे कर लेंगे. हालांकि, तीसरे भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए सुबह के समय शारीरिक सुस्ती और थकान से बचना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए बड़ा ऑर्डर मिलने, लोन की किस्तें कम करने और आक्रामक प्रचार-प्रसार से बाजार में पकड़ बनाने का रहेगा.

बड़ा ऑर्डर व लोन की किस्तों में राहत: बिजनेस में आज बेहतरीन वित्तीय लाभ के मजबूत योग हैं. कहीं से अचानक बड़ा व्यावसायिक ऑर्डर हाथ लग सकता है, जिससे प्राप्त होने वाले धन से पूर्व में लिए गए बिजनेस लोन की किस्तों को चुकाने या कम करने में बड़ी मदद मिलेगी.

शूल योग से कारोबार विस्तार व प्रचार: शूल योग के प्रभाव से कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त है. ग्राहकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए आपको अपने उत्पादों के विज्ञापन, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

न्यू बिजनेसमैन रखें सकारात्मक सोच: नए कारोबारियों (New Businessmen) को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यापार में निरंतर पॉजिटिव सोच (सकारात्मक दृष्टिकोण) बनाए रखें; यही आशावादी रवैया आपके भविष्य को एक नई और सफल दिशा देगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुरानी समस्याओं के खात्मे, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और तबादले के अवसरों को स्वीकारने का रहेगा.

वर्कप्लेस की समस्याओं का अंत: कार्यस्थल पर लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक उलझनें, सहकर्मियों से तनाव या सिस्टम की बाधाएं अब पूरी तरह समाप्त होती नजर आएंगी, जिससे काम का माहौल सुकूनदेह बनेगा.

लक्ष्य तय कर बढ़ाएं समर्पण: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर एक साथ कई दिशाओं में उलझने के बजाय अपने लिए एक या दो ठोस लक्ष्य बनाएं और पूरी निष्ठा व समर्पण (Dedication) से उनके पीछे लग जाएं; धीरे-धीरे आपकी आधिकारिक प्रगति साफ नजर आने लगेगी.

स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी: किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मेहनत से घबराएं नहीं. काम में आ रहे बदलावों के चलते आपको किसी नए शहर में तबादला (Transfer) होने या किसी नई जगह काम संभालने का आधिकारिक प्रस्ताव मिल सकता है, जो करियर में तरक्की लाएगा.

राजनीति, समाज और व्यक्तिगत संबंध (Politics, Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से तीसरे चंद्रमा का संचरण दांपत्य में नई मिठास और राजनेताओं के लिए वरिष्ठों के साथ तालमेल का संकेत दे रहा है.

पार्टनर को रखेंगे खुश, बनेगी नई डिश: आप अपने लव पार्टनर को खुश रखने की हर कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहेंगे. गृहस्थ जीवन में आत्मीयता बढ़ेगी और आपका जीवनसाथी आपके लिए प्रेमपूर्वक कोई खास व नई स्वादिष्ट डिश खाने में तैयार कर सकता है.

नेताओं को वरिष्ठों से तालमेल की सलाह: राजनीति से जुड़े जातकों (Politicians) को अपनी पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ मजबूत वैचारिक तालमेल बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा; उनकी सलाह से ही आपकी स्थिति मजबूत होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और खेल (Education & Sports)

सुबह की थकान से थोड़ी परेशानी: धनु राशि के विद्यार्थियों (Students) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को आज सुबह के समय शारीरिक आलस्य और भारी थकान के चलते कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखें और सुबह की सैर व स्ट्रेचिंग से खुद को ऊर्जावान बनाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा होने से दिन के दूसरे भाग में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सुबह के समय थकान, बदन दर्द या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव रह सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खान-पान में पौष्टिकता का ध्यान रखें और काम के बीच में विश्राम अवश्य लें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद / Off White)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 3वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और भद्र योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत नारायण जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांधें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिठाई, खीर या बताशे भेंट करें; इससे सुबह की थकान दूर होगी, बिजनेस का बड़ा ऑर्डर सुगमता से मिलेगा और वर्कप्लेस की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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