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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु राशिफल 24 सितंबर 2026: तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से बढ़ेगा पराक्रम, बिजनेस लोन में मिलेगी गुड न्यूज; धृति योग से सरकारी नौकरी में खुशखबरी

धनु राशिफल 24 सितंबर 2026: तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से बढ़ेगा पराक्रम, बिजनेस लोन में मिलेगी गुड न्यूज; धृति योग से सरकारी नौकरी में खुशखबरी

धनु राशिफल 24 सितंबर 2026: तीसरे चंद्रमा व भद्र योग से बिजनेस लोन में गुड न्यूज, धृति योग से सरकारी नौकरी में खुशखबरी! लव लाइफ रहेगी खुशहाल. लकी नंबर 6, लकी रंग ब्राउन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 04:30 AM (IST)
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Sagittarius Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि धनु होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, नेटवर्किंग, छोटी यात्रा व भाई-बहन स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, तीसरे भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, जिससे सोशल मीडिया पर समय नष्ट होने की संभावना रहेगी, लेकिन तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आप अत्यंत साहसी और परिश्रमी बने रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस लोन की स्वीकृति, सरकारी अनुबंधों से बड़ा लाभ और किस्मत के साथ से भारी मुनाफे का रहेगा.

बिजनेस लोन में गुड न्यूज: यदि आप अपने कारोबार के विस्तार या नई पूंजी जुटाने के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से बिजनेस लोन लेने का प्रयास कर रहे थे, तो आज आपको इस संबंध में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है.

सरकारी कार्यों व एग्रीमेंट से बड़ा फायदा: कोई नया व्यावसायिक एग्रीमेंट (Business Agreement) साइन होने से भारी मुनाफा होगा. विशेष रूप से जो कारोबारी सरकारी टेंडर्स, आपूर्ति या नीतियों से जुड़े बिजनेस में हैं, उन्हें असाधारण सफलता मिलेगी.

किस्मत का पूरा संबल: भाग्य का प्रबल साथ मिलने से आपके व्यवसाय में बड़ा मुनाफा होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं; पुराने अटके सौदे भी आज गति पकड़ेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सरकारी नौकरी के प्रयासों में सफलता, ऑफिस में अनुशासन बनाए रखने और नए कर्मचारियों के लिए धैर्य बरतने का रहेगा.

धृति योग से सरकारी नौकरी में खुशखबरी: धृति योग के शुभ प्रभाव से जो जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी पाने या प्रतियोगी चयन के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें नियुक्ति या परीक्षा से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है.

ऑफिस में अनुशासन व सहकर्मियों का साथ: कार्यस्थल पर आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति और काम के प्रति गहरी एकाग्रता पूरे माहौल को अनुशासित रखेगी. अधीनस्थ कर्मचारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.

न्यू एंप्लॉयड पर्सन रखें संयम: हाल ही में नई नौकरी ज्वॉइन करने वाले (New Employed Persons) जातकों पर काम का बोझ (Workload) अचानक बढ़ सकता है, जिससे स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है; शांत रहकर काम निपटाने का प्रयास करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से तीसरे चंद्रमा का संचरण प्रेम में ताजगी और घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने का उत्तम अवसर देगा.

प्रेम जीवन में खुशहाली: आपकी लव लाइफ आज बेहद खुशनुमा और सुकून भरी रहेगी. आपका प्रिय (लव पार्टनर) आपसे कोई ऐसी दिल खुश करने वाली बात कहेगा, जिससे आपका दिन बन जाएगा.

घरेलू कार्यों में मजबूती: पारिवारिक जिम्मेदारियों, घर के लंबित कार्यों और साज-सज्जा के सिलसिले में आज का दिन बेहद अनुकूल और मजबूत रहेगा; परिजनों का पूरा संबल प्राप्त होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

सोशल साइट्स से दूरी जरूरी: ग्रहण दोष के प्रभाव से स्टूडेंट्स (विद्यार्थियों) और स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) का मन सोशल मीडिया साइट्स, रील्स और चैटिंग पर अधिक लगा रह सकता है. अपनी प्रोडक्टिविटी बचाने के लिए स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें और अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक ऊर्जा और कार्यक्षमता शानदार रहेगी. हालांकि, ग्रहण दोष और कार्यभार के कारण न्यू एंप्लॉयड लोगों में मानसिक चिड़चिड़ापन और कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और काम के बीच-बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा / Brown)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और तीसरे भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें. 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का एक माला जाप करें और चने की दाल व गुड़ गाय को खिलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें; इससे बिजनेस लोन की प्रक्रिया तेज होगी, सरकारी नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी और कार्यस्थल पर मनचाहा सम्मान मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 04:30 AM (IST)
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