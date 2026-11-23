Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 November 2026: आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण वैकुंठ चतुर्दशी का अत्यंत पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. बुद्धि, विद्या और संतान के भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपकी रचनात्मकता को निखारेगी और संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार दिलाएगी.

इसके अलावा, आज दिन में वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात और वरियान जैसे कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. वैकुंठ चतुर्दशी और इन ग्रह योगों के प्रभाव से बाजार में आपकी साख और मान-सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा और नौकरीपेशा लोगों के जीवन में स्थान परिवर्तन या नई शुरुआत के योग बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार (वैकुंठ चतुर्दशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि (रात 11:43 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वरियान योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Strong Market Reputation & Cautious Investment)

कारोबारियों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ लेकर आया है. बाजार में आपके बिगड़े हुए आपसी संबंध फिर से मधुर हो जाएंगे, जिससे आपके मान-सम्मान और यश-कीर्ति का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ेगा. शुभ ग्रहों के योग से व्यापार में अच्छा-खासा मुनाफा मिलने के संकेत हैं, हालांकि कामकाज के दौरान कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ियां भी सामने आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें.

शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आज का समय अनुकूल है, लेकिन किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह लिए बिना पैसा लगाने से बचें, अन्यथा जोखिम बढ़ सकता है.

करियर और नौकरी (Transfer Prospects & Skill Enhancement)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बदलाव और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है. आपको आज ट्रांसफर लेटर मिल सकता है, इसलिए नए स्थान पर जाने के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार रहें. कार्यक्षेत्र में आप पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करेंगे, साथ ही अपने काम में नयापन लाने के लिए नया ज्ञान और कौशल सीखने का प्रयास करें.

जो युवा अपने करियर का चुनाव करने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें योग्य और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हालांकि शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Gentle Parenting & Favorable Student Results)

पारिवारिक जीवन में आज बच्चों के प्रति आपका व्यवहार बेहद अहम रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा होने से संतान को रचनात्मक क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी. अभिभावकों को सलाह है कि संतान की हर छोटी-छोटी गलती पर उसे टोकने या डांटने के बजाय कभी-कभी प्यार और धैर्य से भी समझाएं.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा पहले किए गए किसी महत्वपूर्ण असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का परिणाम जल्द ही उनके पक्ष में आ सकता है.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 6

वैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय

आज वैकुंठ चतुर्दशी के महासंयोग पर कार्यक्षेत्र में सफलता, संतान की उन्नति और आर्थिक स्थिरता के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि-विधान से आराधना करें. श्रीहरि विष्णु को पीले या गुलाबी पुष्प, तुलसी दल और केसर युक्त दूध का भोग लगाएं तथा शिवलिंग पर शुद्ध जल व बेलपत्र अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या विद्यार्थी को पीले फल, चने की दाल या अध्ययन सामग्री दान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सिद्धि मिलती है.

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