Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 4थे भाव यानी चतुर्थ भाव (सुख, माता, गृहस्थ जीवन, मानसिक शांति, संपत्ति व भावनात्मक सुरक्षा स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि के विष दोष के चलते आज आप भीतर से खुद को थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं; ऐसे में धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा।

1. बिजनेस, प्रतिद्वंद्वी और खर्चों पर अंकुश (Business Hurry Alert & Expenses)

जल्दबाजी के निर्णय से नुकसान व हाथ से छिन सकता है ऑर्डर: बिजनेस में आज आप बहुत कुछ हासिल करना चाहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए किसी भी निर्णय से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फेस्टिव सीजन के बाद किसी कॉम्पिटिटर (Competitor) के द्वारा आपके हाथ से कोई ऑर्डर छिन जाने से आपका मन आहत हो सकता है।

चुनौतियों का सामना व खर्चों पर लगाम: व्यापारियों को आज कुछ व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा; इसलिए अनावश्यक खर्चों पर सख्त अंकुश रखें और धैर्यपूर्वक रणनीति बनाएं।

2. करियर, लक्ष्य और वर्कलोड सतर्कता (Career Rivals & Workload Stress)

स्पष्ट मन से हासिल होगा लक्ष्य, प्रतिद्वंद्वियों पर रखें नजर: वर्कस्पेस पर आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका मन पूरी तरह स्पष्ट और एकाग्र होना चाहिए। साथ ही, अपने प्रतिद्वंद्वियों (Rivals) की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना उचित होगा, क्योंकि वे आपके काम को रोकने या बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं।

वरिष्ठों के दबाव व ज्यादा वर्कलोड से डगमगा सकती है सेहत: चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से ज्यादा वर्कलोड आपके स्वास्थ्य को डगमगा सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के दबाव और घर में दरार की चिंता के कारण आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम पर आपकी एकाग्रता को भंग करेगा।

3. पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, छात्र व स्वास्थ्य (Family Turmoil, Love & Students)

फैमिली लाइफ में उथल-पुथल का निकालें तुरंत समाधान, प्रेम संबंधों को दें समय: पारिवारिक जीवन (Family Life) में आज थोड़ी-बहुत उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, जिसका तुरंत और शांतिपूर्ण समाधान निकालना बेहद जरूरी है। प्रेम संबंधों (Love Relationships) को भी आज पर्याप्त समय देना होगा—बात ज्यादा बढ़े, उससे पूर्व ही संवाद से बात को संवारना उचित रहेगा।

छात्रों को उत्तेजना पर काबू रखने की सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज थोड़ा उत्तेजित और बेचैन महसूस करेंगे क्योंकि कुछ भी आपके अनुरूप या सही होता नहीं लग रहा है; शांत चित्त होकर पढ़ाई पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष और अत्यधिक वर्कलोड के प्रभाव से छाती में जकड़न, थकान, रक्तचाप या मानसिक बेचैनी हो सकती है। संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें।

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

शुक्रवार व देवप्रबोधिनी एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, पावन देवप्रबोधिनी (देवउठनी) एकादशी और चतुर्थ भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माता तुलसी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। शाम के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर, चावल, चीनी या पीले फलों का दान करें। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें। इससे मानसिक असुरक्षा व पारिवारिक तनाव दूर होगा, व्यापारिक अड़चनें शांत होंगी और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी।

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