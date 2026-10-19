Dhanu Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव वाणी, संचित धन, कुटुंब, लोन वार्तालाप, खजाने जैसा बड़ा ऑर्डर, इंक्रीमेंट व पिता का आशीर्वाद स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी वाणी में गजब की मिठास और सौम्यता रहेगी; आप स्वभाव से बेहद मृदुभाषी (Soft-spoken) रहेंगे और आपकी यही मीठी वाणी बिगड़े से बिगड़े काम आसानी से बना देगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए लोन पर पारिवारिक चर्चा, लकी चार्म के प्रभाव से सफल यात्रा और खजाने जैसा बड़ा ऑर्डर मिलने का रहेगा.

खजाने के रूप में मिलेगा कोई बड़ा ऑर्डर: ग्रह-गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बने हुए हैं; इसके शुभ प्रभाव से आज बिजनेसमैन को बाजार से अप्रत्याशित रूप से खजाने के समान कोई बहुत बड़ा और भारी मुनाफेदार ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपका व्यापारिक कद अचानक बढ़ जाएगा.

लकी चार्म से उम्मीद से ज्यादा लाभ देगी यात्रा: व्यावसायिक ट्रैवलिंग के दौरान बिजनेसमैन का व्यक्तिगत ‘लकी चार्म’ उनके लिए पूरी तरह भाग्यशाली साबित होगा; आप जिस भी खास सौदे या काम के लिए यात्रा करेंगे, उसमें आपको अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता और वित्तीय मुनाफा हाथ लगेगा.

इन्वेस्टमेंट व लोन की फाइल पर पारिवारिक बातचीत: बिजनेस में नया निवेश (Investment) करने या विस्तार के लिए आने वाले दिनों में बैंक में लोन की फाइल लगाने को लेकर आज आप घर-परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर गंभीर विचार-विमर्श और वार्तालाप कर सकते हैं.

सामाजिक स्तर पर विवादों से बनाएं दूरी: सामाजिक स्तर पर जनकल्याण या नेटवर्किंग के काम करते समय किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद, तीखी बहस या विवाद से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; अपनी ऊर्जा केवल रचनात्मक कार्यों में लगाएं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से मित्र की कंपनी से जॉब ऑफर, ऑफिस में इंक्रीमेंट की घोषणा और धन लाभ की सूचना पाने का रहेगा.

धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से मित्र की कंपनी से जॉब ऑफर: ग्रहों के अत्यंत शुभ संयोग के चलते आज आपको अपने किसी पुराने या करीबी मित्र की कंपनी से एक शानदार और आकर्षक जॉब का ऑफर (Job Offer) प्राप्त हो सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है.

ऑफिस में इंक्रीमेंट की घोषणा व धन लाभ: कार्यक्षेत्र में नौकरीपेशा लोगों को अचानक धन लाभ की कोई बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है; संस्थान में आपके पिछले उत्कृष्ट और समर्पित कार्यों को देखते हुए प्रबंधन द्वारा आपके वेतन में बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट (Increment) की आधिकारिक घोषणा ही की जा सकती है.

वाणी से जीतेंगे सबका दिल: 2nd हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बेहद विनम्रता से पेश आएंगे, जिससे ऑफिस में आपकी लोकप्रियता चरम पर रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करने और घरेलू वातावरण में आत्मीयता बनाए रखने का संदेश दे रहा है.

पिता के पैर छूकर ही निकलें घर से: आज के दिन अपने पूज्य पिता जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें; किसी भी जरूरी काम, मीटिंग या व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर निकलने से पहले उनके चरण स्पर्श (पैर छूकर) करके ही निकलें, उनका आशीर्वाद आपके लिए रक्षा कवच और सफलता की चाबी साबित होगा.

महानवमी पर घर में मंगलमय वातावरण: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन के आयोजन से परिवार में शांति, समृद्धि और प्रेम का माहौल बना रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन केवल और केवल अपने लक्ष्य पर अडिग रहने का है. छात्र-छात्राओं, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन को इस समय इधर-उधर के भटकावों से बचकर सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्य लक्ष्य (Goal) पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा; आपकी यही एकाग्रता आपको मनचाही मंजिल तक पहुंचाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, प्रसन्न और ऊर्जावान बना रहेगा. अत्यधिक बोलने या यात्रा की थकान से शाम को गले में हल्का सूखापन या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान को दें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, अक्षत और शहद अर्पित करें तथा घर से निकलते समय पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से वाणी सिद्ध होगी, सर्वार्थ सिद्धि योग से इंक्रीमेंट और जॉब ऑफर का मार्ग प्रशस्त होगा, खजाने जैसा बड़ा ऑर्डर व्यापार को चमकाएगा और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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