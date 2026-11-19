Aaj Ka Dhanu Rashifal 19 November 2026: आज गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव में संचार करेंगे. तृतीय भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है, साथ ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता आपको समाज में नई पहचान और प्रसिद्धि दिलाएगी.

हालांकि, मध्य रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें.

दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, व्याघात और हर्षण जैसे शुभ योग आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलने वाले साबित होंगे. आज आपकी कार्यक्षमता और मधुर व्यवहार के दम पर आप व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे; रात्रि 12:50 तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Favorable Investment & Big Orders)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां बटोरने वाला है. यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने या कहीं नया निवेश (इन्वेस्टमेंट) करने की सोच रहे हैं, तो समय पूरी तरह आपके अनुकूल चल रहा है; पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास करें. व्याघात और हर्षण योग के शुभ प्रभाव से बाजार में लोग आपकी योग्यता और प्रतिभा के कायल हो जाएंगे, जिससे आपको कोई बड़ा और महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकता है.

जो लोग पैतृक व्यापार (एन्सेस्ट्रल बिजनेस) से जुड़े हैं, उन्हें आज परिवार के बड़ों से बेहद उपयोगी सलाह मिलेगी और आपसी रिश्तों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी.

करियर और नौकरी (Tech Growth & Future Rewards)

नौकरीपेशा लोगों के लिए, खासकर जो टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, आज का दिन बेहद प्रगतिशील रहने वाला है. कार्यस्थल पर बन रही अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि आपकी मौजूदा मेहनत और गतिविधियां निकट भविष्य में पदोन्नति या बड़े लाभ के रूप में सामने आएंगी.

ऑफिस के काम से की गई यात्रा (ऑफिशियल ट्रैवलिंग) के दौरान किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Elders' Health Care)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और अपनों के सहयोग से आपके कई काम आसान होंगे. हालांकि, सेहत के मोर्चे पर आज आपको घर के वरिष्ठ सदस्यों (बुजुर्गों) के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी. यदि उन्हें कोई छोटी सी भी परेशानी महसूस हो, तो लापरवाही न करें और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

क्योंकि धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना करना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा. सुबह स्नान के बाद केले के पेड़ में हल्दी मिला जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल या केसर का दान करें, इससे ग्रहण दोष शांत होगा और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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