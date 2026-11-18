Aaj Ka Dhanu Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम और छोटे भाई-बहनों के भाव में स्थित रहेंगे. तीसरे भाव के चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव से आज आप अपने भाई-बहनों की अच्छी देखभाल करेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके करियर और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले साबित होंगे. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए खेल-कूद और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को आज अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (तीसरे भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Online Expansion & Social Prestige)

ध्रुव योग के शुभ निर्माण से व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों के द्वार खोलेगा. अपने व्यावसायिक संपर्कों (कॉन्टैक्ट्स) और नेटवर्क को और मजबूत करने से आपको भविष्य के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं.

जो व्यापारी अपने कारोबार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने या डिजिटल माध्यम से विस्तार करने की सोच रहे हैं, उन्हें आज अच्छा-खासा मुनाफा हाथ लगेगा. इसके साथ ही किसी सामाजिक कार्य में योगदान देने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी.

करियर और नौकरी (Leadership Role & Boss Support)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं रहेगा; आपको किसी महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. कार्यस्थल पर आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी असली पहचान बनाएगी और आपके बॉस की ओर से मिलने वाली ऑनलाइन सहायता से आपके काम में तेजी आएगी.

मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी आज पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित होगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Joy & Health Alert for Athletes)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा और हर कदम पर परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भी आप प्यार और गर्मजोशी से भरे कुछ बेहद प्यारे पल बिताएंगे, जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

वहीं दूसरी ओर, ग्रहण दोष के प्रभाव को देखते हुए खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) को आज अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है.

लकी कलर: ब्राउन

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और गणेश जी का पूजन करें तथा आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, चने की दाल या पीले फल दान करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करने से कार्यों में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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