धनु राशि 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता जरूरी, भद्र योग के बीच कस्टमर व्यवहार सुधारें
Dhanu Rashifal 17 September 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, भद्र योग के बीच सुधारें व्यवहार, कोवर्कर की गलती से बचें! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि धनु होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.
चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी मामले, बाहरी संबंध, सतर्कता व मानसिक उलझन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको नए कानूनी दांवपेच सीखने और न्यायिक मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कानूनी बारीकियों पर नजर रखने, व्यवहार में मिठास लाने और प्रतिस्पर्धा को धैर्य से झेलने का रहेगा. ग्रह गोचर कुछ गड़बड़ा जाने के कारण यदि बिजनेस में कोई पुराना कानूनी विवाद या लीगल मामला चल रहा है, तो वह आज और अधिक उलझ सकता है; इसलिए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी सावधानी बरतें और कानूनी विशेषज्ञों की राय लें. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए व्यापारियों को अपने ग्राहकों (Customers) और अपने दुकान/ऑफिस स्टाफ के प्रति अपने स्वभाव व व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाना होगा; कड़वी बोली ग्राहकों को भटका सकती है. देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण कारोबारियों को अपने सोचे हुए अपेक्षित लाभ को हासिल करने में थोड़ी देरी हो सकती है; हताश न हों और धैर्य बनाए रखें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सतर्कता, कार्यों की दोबारा जांच और उच्चाधिकारियों के दबाव को धैर्यपूर्वक संभालने का रहेगा. ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. वर्कस्पेस पर आपके किसी सहकर्मी (Co-worker) की की गई गलती का दबाव भी आपके काम पर आ सकता है; इसलिए दूसरों के भरोसे न रहें और अपने हर आधिकारिक काम को खुद अच्छी तरह जांच-परखकर ही आगे बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और बॉस की ओर से आने वाली कुछ छोटी-मोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्याएं लगातार नौकरीपेशा लोगों को परेशान कर सकती हैं; ऐसे में शांत रहकर केवल अपनी जिम्मेदारियों पर टिके रहें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा का गोचर वर्तमान पलों को जीने और भविष्य के अत्यधिक भय से बचने की सलाह दे रहा है. भविष्य से जुड़ी अनिश्चितताओं और आने वाले समय की बातों की जरूरत से ज्यादा चिंता करने के कारण आपके रिलेशनशिप की भावनात्मक स्थिरता मिटती हुई नजर आ सकती है. अपने पार्टनर या जीवनसाथी के साथ बेवजह की शंकाओं या काल्पनिक चिंताओं को साझा करके तनाव न बढ़ाएं; एक-दूसरे को मानसिक संबल दें और शांतिपूर्ण माहौल रखें.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन सेहत के प्रति अत्यधिक संजीदा रहने की मांग कर रहा है. स्पोर्ट्स पर्सन और छात्र आज अपनी शारीरिक सेहत में गिरावट, मौसमी थकान या ऊर्जा की कमी को लेकर काफी परेशान रह सकते हैं. खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें और पर्याप्त आराम के साथ अध्ययन व अभ्यास को संतुलित रखें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण से अनिद्रा, आंखों में जलन या मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है. ऑफिस की परेशानियों और कानूनी उलझनों के चलते तनाव बढ़ सकता है. गुरुवार के दिन हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक विचारों से जोड़े रखें.
शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)
शुभ अंक: 7
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल व थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव, कानूनी अड़चनों और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे भद्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से कानूनी उलझनें शांत होंगी, व्यवहार में सुधार से व्यापार में लाभ होगा और स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी.
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