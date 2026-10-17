17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि धनु में (प्रथम भाव यानी लग्न भाव व्यक्तित्व, बौद्धिक चेतना, नए अनुभव, प्रॉडक्ट क्वालिटी, पदोन्नति संग तबादला व पारिवारिक सामंजस्य स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको जीवन में विभिन्न प्रकार के नए, समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभवों को आत्मसात करने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा; आपकी निर्णय क्षमता और जीवन दृष्टिकोण में नया निखार आएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए प्रॉडक्ट की गुणवत्ता पर ध्यान देने, अतिगंड योग से डीलर तालमेल द्वारा बंपर मुनाफा कमाने और अटके प्रोजेक्ट्स पूरे होने का रहेगा.

प्रॉडक्ट की गुणवत्ता पर रखें पैनी नजर: बिजनेस में आप अपने उत्पादों की क्वालिटी (Product Quality) को लेकर पूरी तरह सचेत हो जाएं; समय-समय पर निर्माण और सर्विस मानकों को चेक करते रहें, क्योंकि गुणवत्ता पर दिया गया यह ध्यान आने वाले समय में आपको बड़ा बाजार और जबर्दस्त मुनाफा दिलाएगा.

अतिगंड योग से डीलर संग तालमेल व तगड़ा मुनाफा: अतिगंड योग के शुभ प्रभाव से आज बिजनेसमैन का अपने प्रमुख डीलरों और सप्लायर्स के साथ आपसी तालमेल व समझ बेहद मजबूत होगी; इस बेहतरीन समन्वय के चलते आप बाजार से अच्छा-खासा मोटा मुनाफा कमाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

अटके हुए प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे, मिलेगा मानसिक संतोष: बाजार में पिछले काफी समय से अटके हुए पेचीदा प्रोजेक्ट्स और रुके पड़े व्यावसायिक कार्य आज सुगमता से संपन्न होंगे; इन कार्यों के सफलतापूर्वक पूरे होने से आप अंदर से बेहद आनंदित, तनावमुक्त और प्रफुल्लित महसूस करेंगे.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के संकेत, अचानक अतिरिक्त वर्कलोड और ऑफिशियल यात्रा का रहेगा.

प्रमोशन के साथ स्थानांतरण (Transfer) के लिए रहें तैयार: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए वर्कस्पेस पर आपके प्रमोशन के साथ ही तबादले की प्रबल स्थिति बन सकती है; इस बात को सहज स्वीकार करें कि पदोन्नति के साथ नई जगह की जिम्मेदारी और ट्रांसफर का नियम स्वाभाविक है.

अचानक आएगा एक्स्ट्रा वर्कलोड, देना होगा अतिरिक्त समय: दफ्तर में एंप्लॉयड पर्सन पर अचानक अतिरिक्त काम का भारी बोझ (Extra Workload) आ सकता है; इसे समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक कठिन परिश्रम और अतिरिक्त समय देना पड़ेगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की छोटी ऑफिशियल यात्रा: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को क्लाइंट मीटिंग या प्रमोशन के सिलसिले में किसी छोटी ऑफिशियल यात्रा (Official Trip) पर जाना पड़ सकता है, जो करियर के लिए फलदायी रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्न चंद्रमा पारिवारिक सामंजस्य और आपसी प्रेम को नई मजबूती देने वाला रहेगा.

परिजनों संग रहेगा सामंजस्यपूर्ण रिश्ता: घर-परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद आत्मीय, मधुर और सामंजस्यपूर्ण बने रहेंगे; पारिवारिक सहयोग से घर में सुख, शांति और उल्लास का वातावरण बना रहेगा.

अपनों का संबल देगा राहत: कार्यक्षेत्र की व्यस्तताओं और वर्कलोड के बीच परिवार के लोगों की समझदारी और अपनत्व आपको मानसिक शांति व भावनात्मक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई में सर्वोच्च समर्पण दिखाने का है. छात्र-छात्राओं को अपने लक्ष्य को भेदने और मनचाही सफलता पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा; आलस्य छोड़कर की गई कड़ी और समर्पित मेहनत ही आपको प्रतियोगी परीक्षा में विजय दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि करियर से जुड़े दबाव या मानसिक उलझन के कारण सिरदर्द, थकान और तनाव की समस्या परेशान कर सकती है. समय पर पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्लू (नीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य/मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को फल और गुड़ भेंट करें; इससे लग्न भाव के चंद्रमा से नए अनुभवों का लाभ मिलेगा, अटके प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, प्रमोशन व करियर में आ रही अड़चनें दूर होंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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