Aaj Ka Dhanu Rashifal 17 November 2026: आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि में रहने के बाद आपकी राशि से तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे. दूसरे यानी धन भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और वृद्धि योग आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलेंगे. हालांकि, दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण होगा, इसलिए दिन के दूसरे हिस्से में अपनी वाणी और व्यावसायिक गोपनीयता को लेकर थोड़ा सतर्क रहें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (दूसरे भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे; दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनेगा

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Gains & Business Vigilance)

धन भाव में चंद्रमा के होने से आज आपकी आय के स्रोतों में इजाफा होगा. इसके साथ ही वृद्धि योग के शुभ संयोग से मार्केटिंग और सेल्स क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को बेहतरीन क्लाइंट्स मिलने की संभावना है, जिससे बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल होगी.

लेकिन, व्यापारिक मामलों में आपको बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है. कोई प्रतिद्वंद्वी या बाहरी व्यक्ति आपके बिजनेस की गोपनीय योजनाओं में सेंध लगाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी रणनीतियां किसी के साथ साझा न करें.

करियर और नौकरी (Pending Tasks & Talent Showcase)

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने अधूरे पड़े कार्यों को निपटाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीनियर्स कभी भी आपके काम का ब्यौरा या रिपोर्ट मांग सकते हैं. मार्केटिंग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिलेगा; किसी नए प्रोजेक्ट में भाग लेकर आप खुद को दूसरों से बेहतर साबित कर पाएंगे.

इसके अलावा, बदलते मौसम को देखते हुए नौकरीपेशा लोगों को अपनी दिनचर्या और खान-पान में जरूरी बदलाव करने चाहिए, वरना सेहत बिगड़ सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Emotional Bonding & Self-Reflection)

लव लाइफ जी रहे कपल्स के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे आपका प्रेम संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा होगा.

विद्यार्थियों को आज अपने बदलते स्वभाव और व्यवहार पर आत्ममंथन करना चाहिए. यदि चिड़चिड़ापन या भटकाव बढ़ रहा है, तो समय रहते उसमें सुधार करने का प्रयास करें.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

मंगलवार विशेष अचूक उपाय

ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने और कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु या बृहस्पति देव का ध्यान करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. हनुमान जी के मंदिर में बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं तथा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें, इससे आर्थिक लाभ और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

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