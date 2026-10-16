Dhanu Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद आपकी ही राशि धनु में (प्रथम भाव यानी लग्न भाव आत्मविश्वास, बौद्धिक क्षमता, शक्ति, व्यावसायिक व्यवस्था, कानूनी समाधान व वैवाहिक सुख स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वयं को आंतरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और बुद्धिमान महसूस करेंगे; आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता की लोग सराहना करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए आंतरिक व्यवस्था सुधारने, कानूनी व निवेश संबंधी जटिलताओं को सुलझाने और त्योहारी मांग का दबाव संभालने का रहेगा.

व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार व जटिलताओं का हल: आप अपनी व्यावसायिक व्यवस्था और आंतरिक प्रबंधन में व्यापक सुधार करने में बड़ी सफलता हासिल करेंगे; इसके साथ ही पुराने कानूनी विवादों अथवा निवेश संबंधी पेचीदा जटिलताओं को सुलझाने के आपके गंभीर प्रयास सफल होंगे, हालांकि कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के संचालन में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं.

फेस्टिव सीजन में उत्पादों की भारी डिमांड का प्रेशर: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए बाजार में आपके प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड अचानक बढ़ेगी; ग्राहकों की इस बढ़ती मांग को समय पर पूरा करने का भारी व्यावसायिक दबाव आपके ऊपर बना रहेगा.

पुश्तैनी व्यापार में पिता का उपयोगी मार्गदर्शन: पैतृक कारोबार (Ancestral Business) में चल रही किसी जटिल और उलझी हुई समस्या के समाधान में आपके पिता का सहयोग और व्यावहारिक अनुभव बेहद उपयोगी व निर्णायक साबित होगा.

नौकरीपेशा जातकों और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन व्यस्त शेड्यूल, क्लाइंट्स को समझाने में समय लगने और ऑफिस में आकर्षण का रहेगा.

क्लाइंट को सहमत करने में लग सकता है अतिरिक्त समय: एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी महत्वपूर्ण डील या प्रोजेक्ट के लिए नए क्लाइंट को एग्री (सहमत) कराने में सामान्य से ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है; धैर्यपूर्वक अपनी बात रखें.

फाइनेंस कर्मियों का रहेगा बेहद बिजी शेड्यूल: त्योहारी सीजन के वित्तीय लेन-देन, ऑडिट और क्लोजिंग के चलते फाइनेंस और अकाउंट्स से जुड़े नौकरीपेशा लोगों का दैनिक शेड्यूल काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहेगा.

ऑफिस में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के बीच काम करते समय एंप्लॉयड पर्सन का झुकाव विपरीत लिंग (Opposite Gender) के किसी सहकर्मी की तरफ बढ़ सकता है; ध्यान रखें कि इस आकर्षण का असर आपके आधिकारिक दायित्वों पर न पड़े.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्न चंद्रमा दांपत्य में नई सुखद संधि और भाग्य के सहयोग से बड़ी राहत का योग बना रहा है.

लाइफ पार्टनर के साथ नई सुखद संधि: आपके और आपके जीवनसाथी के बीच पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक नई सुखद, परिपक्व और सौहार्दपूर्ण संधि होगी; दोनों के बीच आपसी समझ और भावनात्मक तालमेल और अधिक मजबूत होगा.

भाग्य का साथ टालेगा समस्याएं: ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने के कारण व्यक्तिगत जीवन में कोई भी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी; भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और घर में शांति का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अप्रिय घटनाओं से मन को विचलित होने से बचाने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी आसपास घटने वाली कुछ अप्रिय या अप्रत्याशित घटनाओं के चलते मानसिक रूप से थोड़ा चिंतित या असहज हो सकते हैं; ऐसे समय में अपनी एकाग्रता भंग न होने दें और लक्ष्य पर टिके रहें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न भाव के चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, व्यस्त दिनचर्या और मांग के दबाव के कारण शाम को मानसिक तनाव या आंखों में थकान रह सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे लग्न के चंद्रमा से आपकी बुद्धि, शक्ति और प्रभाव में वृद्धि होगी, कानूनी व निवेश संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, व्यावसायिक मांग की पूर्ति सुगमता से होगी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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