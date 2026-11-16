Aaj Ka Dhanu Rashifal 16 November 2026: आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी और संचित संपत्ति के स्थान में मकर राशि में गोचर करेंगे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आज आपको अपने वित्तीय प्रबंधन और पैसों के हिसाब-किताब में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. लेकिन, ग्रहों के शुभ संयोग से व्यावसायिक अनुभव का लाभ भी मिलेगा, बस खर्चों और बजट के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

चंद्र व सूर्य गोचर: चंद्रमा मकर राशि (दूसरे भाव) में रहेंगे; सूर्य शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया; दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (New Projects & Budget Management)

गण्ड और सर्वार्थसिद्धि जैसे शुभ योगों के प्रभाव से व्यापारियों को आज अपने पुराने अनुभव के दम पर नए और लाभकारी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. यह आपके कारोबार के विस्तार के लिए सकारात्मक संकेत है. लेकिन, वित्तीय प्रबंधन को लेकर सतर्क रहें और अपने बजट का पूरा ध्यान रखें, वरना भविष्य में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और नौकरी (Team Support & Adaptability)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर काम के तरीके या जिम्मेदारियों में हो रहे बार-बार बदलावों से थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है. धैर्य बनाए रखें और बदलावों के साथ खुद को ढालने का प्रयास करें. ऑफिस में नए आए सहकर्मियों के काम में पूरा सहयोग दें और उन्हें नए माहौल में सहज महसूस कराने में मदद करें, इससे आपकी साख बढ़ेगी.

लव, फैमिली, सोशल व छात्र (Picnic Plans & Social Media Caution)

बदलते सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए परिवार के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाने की योजना बन सकती है. लव और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए आप कोई महंगा उपहार खरीद सकते हैं, जिससे रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी.

सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सक्रिय लोगों को सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे हर किसी की पोस्ट शेयर करने से बचना चाहिए. विद्यार्थियों को अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा.

लकी कलर: रेड

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

सोमवार विशेष अचूक उपाय

द्वितीय भाव के चंद्रमा की शुभता और आर्थिक स्थिरता के लिए आज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा केसर या हल्दी मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे वाणी में मधुरता आएगी और धन संचय में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

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