Dhanu Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव लाभ, आय, सफलता की ऊंचाइयां, मनमुटाव का अंत, पारिवारिक प्रेम व नेटवर्क स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी; आय के नए स्रोत बनेंगे और समाज में आपकी साख बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक विस्तार, फुटकर व्यापारियों के नए प्लान और नए कारोबारियों के लिए सतर्कता का रहेगा.

व्यावसायिक गतिविधियों का करें विस्तार: बाजार में अनुकूल माहौल का फायदा उठाते हुए अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों और नेटवर्क का और अधिक विस्तार करें; यह समय नए ग्राहकों और बड़े ऑर्डर्स को जोड़ने के लिए उत्तम है.

फुटकर व्यापारियों को बनाना होगा नया प्लान: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी ग्राहक मांग को देखते हुए रिटेल यानी फुटकर बिजनेसमैन को अपना कारोबार बढ़ाने की दिशा में पूरी तरह फोकस करना होगा; बिक्री में भारी उछाल लाने के लिए किसी नई और आकर्षक योजना (New Business Plan) पर काम शुरू करें.

न्यू बिजनेसमैन आंख मूंदकर न करें भरोसा: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) को बाजार में काम करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी; किसी नए डीलर, सप्लायर या अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी अंधा भरोसा न करें, कागजी और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुरानी मेहनत के फल, मनमुटाव सुलझने और वाणी-क्रोध पर नियंत्रण रखने का रहेगा.

मेहनत और प्रयास लाएंगे शानदार रंग: एंप्लॉयड पर्सन द्वारा कार्यक्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों को लेकर की गई कठिन मेहनत और निरंतर प्रयास आज बेहतरीन परिणाम देंगे; आपकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा होगी.

वर्कप्लेस पर सुलझेगा पुराना मनमुटाव: कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ पिछले कुछ समय से चल रहा आपसी तनाव या मनमुटाव आज सुलझ जाएगा; माहौल फिर से सहयोगात्मक और सकारात्मक बनेगा.

क्रोध पर रखें नियंत्रण, न करें किसी को आहत: ऑफिस में बातचीत के दौरान अपनी वाणी और क्रोध पर सख्त नियंत्रण रखें; आपकी कही कोई असावधान या तीखी बात किसी सहकर्मी को गहरी ठेस पहुंचा सकती है या नाराज कर सकती है, इसलिए शांत और विनम्र बने रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा घर-परिवार के साथ सुखद समय बिताने और प्रेम बढ़ाने का संकेत दे रहा है.

परिवार को देंगे पूरा समय, बढ़ेगा प्रेम: कामकाजी व्यस्तताओं के बावजूद आप घर-परिवार के सदस्यों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण समय देने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे; परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करने से पारिवारिक प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता में गहरा इजाफा होगा.

दांपत्य व प्रेम में मधुरता: जीवनसाथी और परिवार के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे घर का वातावरण प्रफुल्लित और खुशहाल बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (General & Competitive Students) के लिए आज का दिन स्वास्थ्य और अध्ययन दोनों के लिहाज से अनुकूल रहेगा. छात्रों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. वहीं खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए अपनी दिनचर्या और फिटनेस को लेकर लापरवाह होना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा; खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग, स्ट्रेचिंग और व्यायाम (Exercise) पर पूरा ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत बढ़िया और ऊर्जावान बना रहेगा. शाम को चंद्रमा के 12वें भाव में जाने से आंखों में हल्की थकान हो सकती है. संतुलित आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प, बेसन के लड्डू अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिष्ठान्न भेंट करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से जीवन में ऊंचाइयां और लाभ मिलेंगे, फुटकर व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र का मनमुटाव दूर होगा और पारिवारिक प्रेम प्रगाढ़ होगा.

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