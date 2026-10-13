Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का धनु राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छूएंगे जीवन की ऊंचाइयां, फुटकर व्यापारियों को नया प्लान, सुलझेगा पुराना मनमुटाव

आज का धनु राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छूएंगे जीवन की ऊंचाइयां, फुटकर व्यापारियों को नया प्लान, सुलझेगा पुराना मनमुटाव

आज का धनु राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से छुएंगे ऊंचाइयां, फुटकर व्यापार में नया प्लान, वर्कप्लेस का मनमुटाव सुलझेगा, परिवार में बढ़ेगा प्रेम! पढ़ें मां चंद्रघंटा का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Oct 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव लाभ, आय, सफलता की ऊंचाइयां, मनमुटाव का अंत, पारिवारिक प्रेम व नेटवर्क स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी; आय के नए स्रोत बनेंगे और समाज में आपकी साख बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक विस्तार, फुटकर व्यापारियों के नए प्लान और नए कारोबारियों के लिए सतर्कता का रहेगा.

व्यावसायिक गतिविधियों का करें विस्तार: बाजार में अनुकूल माहौल का फायदा उठाते हुए अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों और नेटवर्क का और अधिक विस्तार करें; यह समय नए ग्राहकों और बड़े ऑर्डर्स को जोड़ने के लिए उत्तम है.

फुटकर व्यापारियों को बनाना होगा नया प्लान: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी ग्राहक मांग को देखते हुए रिटेल यानी फुटकर बिजनेसमैन को अपना कारोबार बढ़ाने की दिशा में पूरी तरह फोकस करना होगा; बिक्री में भारी उछाल लाने के लिए किसी नई और आकर्षक योजना (New Business Plan) पर काम शुरू करें.

न्यू बिजनेसमैन आंख मूंदकर न करें भरोसा: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) को बाजार में काम करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी; किसी नए डीलर, सप्लायर या अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी अंधा भरोसा न करें, कागजी और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुरानी मेहनत के फल, मनमुटाव सुलझने और वाणी-क्रोध पर नियंत्रण रखने का रहेगा.

मेहनत और प्रयास लाएंगे शानदार रंग: एंप्लॉयड पर्सन द्वारा कार्यक्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों को लेकर की गई कठिन मेहनत और निरंतर प्रयास आज बेहतरीन परिणाम देंगे; आपकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा होगी.

वर्कप्लेस पर सुलझेगा पुराना मनमुटाव: कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ पिछले कुछ समय से चल रहा आपसी तनाव या मनमुटाव आज सुलझ जाएगा; माहौल फिर से सहयोगात्मक और सकारात्मक बनेगा.

क्रोध पर रखें नियंत्रण, न करें किसी को आहत: ऑफिस में बातचीत के दौरान अपनी वाणी और क्रोध पर सख्त नियंत्रण रखें; आपकी कही कोई असावधान या तीखी बात किसी सहकर्मी को गहरी ठेस पहुंचा सकती है या नाराज कर सकती है, इसलिए शांत और विनम्र बने रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा घर-परिवार के साथ सुखद समय बिताने और प्रेम बढ़ाने का संकेत दे रहा है.

परिवार को देंगे पूरा समय, बढ़ेगा प्रेम: कामकाजी व्यस्तताओं के बावजूद आप घर-परिवार के सदस्यों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण समय देने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे; परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करने से पारिवारिक प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता में गहरा इजाफा होगा.

दांपत्य व प्रेम में मधुरता: जीवनसाथी और परिवार के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे घर का वातावरण प्रफुल्लित और खुशहाल बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (General & Competitive Students) के लिए आज का दिन स्वास्थ्य और अध्ययन दोनों के लिहाज से अनुकूल रहेगा. छात्रों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. वहीं खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए अपनी दिनचर्या और फिटनेस को लेकर लापरवाह होना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा; खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग, स्ट्रेचिंग और व्यायाम (Exercise) पर पूरा ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत बढ़िया और ऊर्जावान बना रहेगा. शाम को चंद्रमा के 12वें भाव में जाने से आंखों में हल्की थकान हो सकती है. संतुलित आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प, बेसन के लड्डू अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिष्ठान्न भेंट करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से जीवन में ऊंचाइयां और लाभ मिलेंगे, फुटकर व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र का मनमुटाव दूर होगा और पारिवारिक प्रेम प्रगाढ़ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से खर्चों पर पैनी नजर, नकदी व टैक्स फाइलों में सतर्कता, ऑफिस में मोरल न होने दें डाउन
आज का वृश्चिक राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से खर्चों पर पैनी नजर, नकदी व टैक्स फाइलों में सतर्कता, ऑफिस में मोरल न होने दें डाउन
धर्म
Aaj Ka Panchang 13 October 2026: मां चंद्रघंटा की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 13 October 2026: मां चंद्रघंटा की पूजा आज, शाम 7:12 बजे राशि बदलेंगे चंद्रमा, जानें शुभ समय
धर्म
Sharadiya Navratri Day 3: नवरात्रि के तीसरे दिन करें मां चंद्रघंटा की पूजा, जानिए शुभ रंग, मंत्र, पूजन विधि और भोग के नियम
Sharadiya Navratri Day 3: नवरात्रि के तीसरे दिन करें मां चंद्रघंटा की पूजा, जानिए शुभ रंग, मंत्र, पूजन विधि और भोग के नियम
धर्म
साप्ताहिक लव राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: किसकी लव लाइफ में घुलेगी मिठास और कहां होगी तकरार? पढ़ें 12 राशियों का हाल
Weekly Love Rashifal 12 to 17 October 2026: प्यार में बढ़ेगी नजदीकी या गलतफहमियां बिगाड़ेंगी बात? पढ़ें मेष से मीन तक का लव राशिफल
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
इंडिया
CJI पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हटाया, आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी का एक्शन
CJI पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हटाया, आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी का एक्शन
बॉलीवुड
जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां
जब शूटिंग करते-करते कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदला हुआ है मौसम का मिजाज, साफ हुई हवा, जानें आज का मौसम
दिल्ली में बदला हुआ है मौसम का मिजाज, साफ हुई हवा, जानें आज का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक, अगले 3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक, अगले 3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी
एग्रीकल्चर
मुर्गी पालन शुरू करना है, जानें कितनी जगह और पैसों की जरूरत?
मुर्गी पालन शुरू करना है, जानें कितनी जगह और पैसों की जरूरत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget