Aaj Ka Dhanu Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि धनु राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपके स्वभाव में सौम्यता और दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति व मदद करने की भावना बनी रहेगी, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी धनु राशि (प्रथम भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, पार्टनरशिप और निवेश सतर्कता (Business Growth & Stock Market Alert)

पार्टनर के सहयोग से बिजनेस ग्रोथ, यात्रा से होगा लाभ: व्यापार में आज बिजनेस पार्टनर का भरपूर सहयोग आपके कारोबार की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा करेगा; आपकी साख और नाम बाजार में तेजी से उछल सकता है. यदि व्यापारी किसी कार्य संबंधी यात्रा (Business Travelling) पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह यात्रा आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगी.

शेयर बाजार और तेजी-मंदी से रहें सावधान: शेयर्स, कमोडिटी तथा तेजी-मंदी (Speculation) के जोखिम भरे कामों से आज दूर रहें या अत्यधिक सावधानी बरतें. इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें.

2. करियर, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा (Career & Senior Guidance)

ऑफिस में गाड़ेंगे सफलता का झंडा, सीनियर की सलाह आएगी काम: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए ग्रहों का खेल पूरी तरह आपके अनुकूल बना हुआ है; कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा और सफलता का झंडा गाड़ने के लिए बस अपनी बुद्धि को प्रखर और एकाग्र रखें. धृति योग बनने से वर्कप्लेस पर सीनियर्स की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा.

नौकरी में बदलाव की न करें आशा, बढ़ेगी सामाजिक स्थिति: फिलहाल अपनी वर्तमान जॉब में किसी बड़े परिवर्तन की आशा न रखें. अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से आपकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Love Dinner, Routine & Students)

लव लाइफ में रूफटॉप डिनर की प्लानिंग, पार्टनर की नाराजगी से बचें: प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांस और उत्साह बना रहेगा; आज अपने लव पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर (Rooftop Dinner) की प्लानिंग बन सकती है. हालांकि, दांपत्य जीवन में अपनी नियमित दिनचर्या (Daily Routine) का पालन करने में असमर्थ रहने या लापरवाही बरतने से आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा नाराज हो सकता है; समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

छात्रों को कड़ी मेहनत से कोई नहीं रोक सकता: विद्यार्थी वर्ग (Students) पूरे जोश और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य में जुटा रहेगा; आज आपको कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा. बदलते मौसम के बीच सिरदर्द या थकान से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं, पर्याप्त पानी पिएं और योग-ध्यान करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और प्रथम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर 'श्री सूक्त' का पाठ करें तथा मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, खीर अथवा पीले फल का दान करें. इससे शेयर बाजार व निवेश की बाधाएं टलेंगी, व्यापार में तेज ग्रोथ होगी और दांपत्य व प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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