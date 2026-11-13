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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSagittarius Daily Horoscope 13 November 2026: कार्य संबंधी यात्रा दिलाएगी बड़ा मुनाफा, अस्त-व्यस्त दिनचर्या से नाराज हो सकता है लाइफ पार्टनर

Sagittarius Daily Horoscope 13 November 2026: कार्य संबंधी यात्रा दिलाएगी बड़ा मुनाफा, अस्त-व्यस्त दिनचर्या से नाराज हो सकता है लाइफ पार्टनर

Aaj Ka Dhanu Rashifal 13 November 2026: धनु राशि का दैनिक राशिफल! 1st चंद्रमा, धृति व परिजात योग, बिजनेस पार्टनर से ग्रोथ, शेयर बाजार अलर्ट, रूफटॉप डिनर प्लानिंग व शुक्रवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Nov 2026 08:02 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि धनु राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपके स्वभाव में सौम्यता और दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति व मदद करने की भावना बनी रहेगी, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

  • दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी धनु राशि (प्रथम भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, पार्टनरशिप और निवेश सतर्कता (Business Growth & Stock Market Alert)

पार्टनर के सहयोग से बिजनेस ग्रोथ, यात्रा से होगा लाभ: व्यापार में आज बिजनेस पार्टनर का भरपूर सहयोग आपके कारोबार की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा करेगा; आपकी साख और नाम बाजार में तेजी से उछल सकता है. यदि व्यापारी किसी कार्य संबंधी यात्रा (Business Travelling) पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह यात्रा आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगी.

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शेयर बाजार और तेजी-मंदी से रहें सावधान: शेयर्स, कमोडिटी तथा तेजी-मंदी (Speculation) के जोखिम भरे कामों से आज दूर रहें या अत्यधिक सावधानी बरतें. इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें.

2. करियर, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा (Career & Senior Guidance)

ऑफिस में गाड़ेंगे सफलता का झंडा, सीनियर की सलाह आएगी काम: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए ग्रहों का खेल पूरी तरह आपके अनुकूल बना हुआ है; कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा और सफलता का झंडा गाड़ने के लिए बस अपनी बुद्धि को प्रखर और एकाग्र रखें. धृति योग बनने से वर्कप्लेस पर सीनियर्स की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा.

नौकरी में बदलाव की न करें आशा, बढ़ेगी सामाजिक स्थिति: फिलहाल अपनी वर्तमान जॉब में किसी बड़े परिवर्तन की आशा न रखें. अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से आपकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Love Dinner, Routine & Students)

लव लाइफ में रूफटॉप डिनर की प्लानिंग, पार्टनर की नाराजगी से बचें: प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांस और उत्साह बना रहेगा; आज अपने लव पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर (Rooftop Dinner) की प्लानिंग बन सकती है. हालांकि, दांपत्य जीवन में अपनी नियमित दिनचर्या (Daily Routine) का पालन करने में असमर्थ रहने या लापरवाही बरतने से आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा नाराज हो सकता है; समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

छात्रों को कड़ी मेहनत से कोई नहीं रोक सकता: विद्यार्थी वर्ग (Students) पूरे जोश और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य में जुटा रहेगा; आज आपको कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा. बदलते मौसम के बीच सिरदर्द या थकान से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं, पर्याप्त पानी पिएं और योग-ध्यान करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और प्रथम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर 'श्री सूक्त' का पाठ करें तथा मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, खीर अथवा पीले फल का दान करें. इससे शेयर बाजार व निवेश की बाधाएं टलेंगी, व्यापार में तेज ग्रोथ होगी और दांपत्य व प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:02 AM (IST)
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