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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Rashifal 12 September 2026: 10वें चंद्रमा व भद्र योग से करियर में उछाल, विदेश से जुड़े टेंडर होंगे शुरू

Dhanu Rashifal 12 September 2026: 10वें चंद्रमा व भद्र योग से करियर में उछाल, विदेश से जुड़े टेंडर होंगे शुरू

Dhanu Rashifal 12 September 2026: 10वें चंद्रमा से बुजुर्गों के आदर्शों पर चलें, भद्र योग से विदेशी टेंडर होंगे शुरू, मीटिंग में बढ़ेगा प्रभाव! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:43 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि धनु होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, आजीविका, सामाजिक पद-प्रतिष्ठा, वरिष्ठजनों के संस्कार व आचरण स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने घर-परिवार के बड़े-बुजुर्गों के बताए गए आदर्शों, संस्कारों और जीवन मूल्यों पर चलने की आवश्यकता है, जिससे आपको हर कार्य में सफलता व आशीष प्राप्त होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कार्यशैली में बड़े सुधार, क्षमता प्रदर्शन और विदेशी अनुबंधों के शुरू होने का रहेगा. आपकी व्यवसायिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार आएगा; आप अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी व्यक्तिगत योग्यता और कार्य क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करेंगे. ग्रह गोचर व्यापारियों के पूरी तरह पक्ष में बना हुआ है, जिसके सुखद प्रभाव से यदि विदेश (Foreign Clients/Export-Import) से संबंधित कोई बड़ा टेंडर या कमर्शियल प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह आज पुनः शुरू हो सकता है, जिससे आगामी समय में बेहतरीन धन लाभ होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को चमकाने, मीटिंग्स में प्रभाव छोड़ने और टीम बॉन्डिंग मजबूत करने का रहेगा. आप अपने करियर को और अधिक मजबूत व बेहतरीन बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा झोंकते हुए नजर आएंगे. ऑफिस की आधिकारिक मीटिंग में किसी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक या प्रोजेक्ट पर सकारात्मक व रचनात्मक चर्चा होगी, जिसमें आपका सुझाव और सक्रिय योगदान निर्णायक साबित होगा तथा प्रबंधन द्वारा सराहा जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन इस वीकेंड अपने ऑफिस स्टाफ और सहकर्मियों के साथ किसी अच्छी जगह पर डिनर या आउटिंग का प्रोग्राम अवश्य बनाएं; इससे टीम में आत्मीयता और कार्यकुशलता बढ़ेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण बड़ों के मार्गदर्शन और घरेलू जिम्मेदारियों को साधने का संकेत दे रहा है. घर के वरिष्ठ सदस्यों और बुजुर्गों की सलाह मानकर चलने से पारिवारिक माहौल शांत और प्रेरणादायी बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद मधुर रखें और परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए घरेलू मामलों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन जल्दबाजी से बचने और सोच-समझकर निर्णय लेने का है. यदि छात्र अपनी नियमित रूटीन से हटकर किसी नए वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स को ज्वॉइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिलहाल थोड़ा रुकें; कोर्स के स्कोप, संस्थान की विश्वसनीयता और भविष्य की संभावनाओं पर अच्छी तरह से गहन रिसर्च करने के बाद ही कोई ठोस कदम आगे बढ़ाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी. हालांकि, फैमिली में खासकर महिलाओं (Ladies) को अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज्यादा सजग व सतर्क रहने की सख्त जरूरत है. अत्यधिक खान-पान और शारीरिक गतिशीलता की कमी के चलते बढ़ता मोटापा (Obesity) आपकी सेहत के लिए बड़ी समस्या बन सकता है. शनिवार के दिन फैट और तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें, हल्का व फाइबर युक्त सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, वॉक व प्राणायाम का अभ्यास करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और संकटमोचन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व हल्दी डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें और घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण फल मिलेगा, भद्र व शुभ योग से विदेशी टेंडर चालू होंगे, ऑफिस मीटिंग में मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:43 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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