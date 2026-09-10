Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि धनु होने के कारण बुध के कन्या राशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक आस्था व सत्कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी काफी बढ़ेगी, जिससे समाज में आदर और यश प्राप्त होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए साहस और सूझबूझ से विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने का रहेगा. बिजनेस में कुछ प्रक्रियागत दिक्कतें और बाजार की परेशानियां लगातार सामने आती रहेंगी, लेकिन आपके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के आगे वे बिल्कुल टिक नहीं पाएंगी. बिजनेसमैन अपनी पूर्व में की गई कड़ी मेहनत से बाजार में मिली नई पहचान और साख से पूरी तरह संतुष्ट नजर आएंगे. ग्रहों की स्थिति और ग्रहण दोष के प्रभाव से बिजनेस में एक साथ कई अप्रत्याशित चुनौतियों और प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना करना पड़ सकता है; किंतु भद्र योग की बौद्धिक क्षमता के बल पर आप इन सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मनोबल बढ़ाने, बेहतरीन परिणाम हासिल करने और अंतर-विभागीय तनाव से बचने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन का दिन कुल मिलाकर बहुत बढ़िया बीतेगा और मन प्रसन्न रहेगा; कार्यक्षेत्र में मनचाही प्रगति के लिए आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा. वर्कस्पेस पर साथी सहकर्मियों का निरंतर सहयोग आपके मनोबल को ऊंचा बनाकर रखेगा, जिससे एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन शानदार और बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा. हालांकि, एक विशेष सावधानी यह रखनी होगी कि आपके प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट के स्टाफ या सहकर्मियों के अड़ियल रवैये की वजह से हल्का तनाव पैदा हो सकता है; इस बाहरी तनाव का नकारात्मक प्रभाव अपने खुद के प्रोजेक्ट की व्यवस्था और गुणवत्ता पर कतई न पड़ने दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों, मेल-जोल और आत्मीयता से भरा रहेगा. अचानक दूर के प्रिय रिश्तेदारों के घर आगमन से आपके पहले से तय दिन के पूरे कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है. घर में मेहमानों की चहल-पहल से परिजनों में उमंग रहेगी और समूचे परिवार में अत्यंत खुशी और उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा. अपनों के साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा होंगी और संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक रहने वाला है. नवम भाव के चंद्रमा और सिद्ध योग के प्रभाव से छात्रों को अपने-अपने संबंधित फील्ड या आगामी नतीजों को लेकर कोई बहुत अच्छा और उत्साहजनक समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे उनका मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तम बनी रहेगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र में चुनौतियों और घर में अचानक मेहमानों के आने की भागदौड़ से शाम के समय थकान व पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. गुरुवार के दिन हल्का व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और मन को शांत रखें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 9वें चंद्रमा के प्रभाव को मंगलकारी बनाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा व भद्र योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, बिजनेस की बाधाएं नष्ट होंगी, कार्यक्षेत्र में मनोबल बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

FAQs

Q1. 10 सितंबर 2026 को धनु राशि के कारोबारियों को व्यापार में आ रही चुनौतियों से कैसे पार पाना होगा?

Ans. चुनौतियों के आगे घबराने के बजाय साहस से काम लें, कड़ी मेहनत से मिली पहचान पर भरोसा रखें; अपनी सूझबूझ से सभी बाधाओं को पार कर लेंगे.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात से सतर्क रहना चाहिए?

Ans. दूसरे प्रोजेक्ट के स्टाफ की वजह से होने वाले तनाव को अपने प्रोजेक्ट की व्यवस्था पर हावी न होने दें, सहकर्मियों के सहयोग से मनोबल बनाए रखें.

Q3. आज धनु राशि के छात्रों और पारिवारिक जीवन में क्या सुखद बदलाव देखने को मिलेगा?

Ans. छात्रों को करियर में शुभ समाचार मिलेगा और अचानक रिश्तेदारों के आगमन से घर में अत्यंत खुशी का माहौल बन जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.