Dhanu Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, सिद्धि, बड़ा ऑर्डर, सामाजिक मान-सम्मान, व्यावसायिक योजनाएं व अनुशासन स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी; आपके प्रयासों को मुकाम मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से बंपर ऑर्डर, व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखने और पब्लिक डीलिंग में धोखे से बचने का रहेगा.

बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर: बिज़नेसमैन को आज अपने पुराने और मजबूत बिजनेस कॉन्टैक्ट्स (Business Contacts) के जरिए कोई बहुत बड़ा कमर्शियल ऑर्डर हासिल हो सकता है; इस शानदार उपलब्धि से बाजार और समाज में आपका मान-सम्मान व रुतबा कई गुना बढ़ जाएगा.

बिजनेस प्लानिंग हर किसी से न करें शेयर: कारोबारियों को यह कड़ा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने व्यापार के विस्तार, नई रणनीतियों और वित्तीय प्लानिंग को हर किसी के साथ साझा (Share) न करें; गोपनीयता बनाए रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है.

पब्लिक डीलिंग में परिणाम सकारात्मक, लेकिन धोखे से रहें सावधान: व्यवसाय में जनता और ग्राहकों से जुड़े पब्लिक डीलिंग के कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे; किंतु साथ ही आपको अत्यधिक अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखा (Cheating) होने की मजबूत आशंका भी बन रही है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखने, सकारात्मक लोगों की संगति अपनाने और मार्केटिंग में दोस्तों से मदद मिलने का रहेगा.

चिड़चिड़ापन व तनाव कार्यक्षमता में न बनने दें बाधा: वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन के स्वभाव में कभी-कभी आने वाला चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव उनकी दैनिक कार्यक्षमता (Efficiency) में रुकावट डाल सकता है; अपने मूड को संतुलित रखें और काम पर फोकस बनाए रखें.

पॉजिटिव लोगों की संगति से पूरे होंगे टारगेट: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग अपना अधिकतर समय सकारात्मक प्रवृत्ति और ऊर्जावान सोच वाले लोगों के सानिध्य में व्यतीत करें; इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कठिन टारगेट्स को आसानी से अचीव कर लेंगे.

मार्केट में दोस्तों से मिलेगी मदद: मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन को आज बाजार में अपने किसी पुराने दोस्त या परिचित से महत्वपूर्ण व्यावसायिक मदद और लीड्स मिल सकती हैं, जिससे काम में तेजी आएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा घर में अनुशासन और काम की व्यस्तता के कारण परिजनों को कम समय देने का संकेत दे रहा है.

घर का माहौल रहेगा अनुशासित व व्यवस्थित: परिवार के सभी सदस्यों के आपसी सहयोग और समझदारी से घर का वातावरण बेहद उचित, शांत और अनुशासित बना रहेगा; घरेलू व्यवस्था सुचारु रहेगी.

परिवार के साथ समय बिताने में कमी: कार्यक्षेत्र और बाहरी जिम्मेदारियों की अत्यधिक व्यस्तता के चलते आप आज परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे; हालांकि परिजनों का भावनात्मक समर्थन आपके साथ रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन पूरी तरह अनुकूल और सकारात्मक रहने वाला है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी कला और अध्ययन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे; किसी गुरु या मार्गदर्शक से मिला उत्साहवर्धन आपको नई दिशा प्रदान करेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और ऐन्द्र योग से शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. हालांकि, स्वभाव के चिड़चिड़ेपन और काम के दबाव से सिर में हल्का दर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. मन को शांत रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, ताजा सात्विक आहार लें और दिनचर्या में कुछ समय योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को अवश्य दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा चमकदार)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को भोजन, काले तिल अथवा उड़द की दाल का दान करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से हाथ में लिए गए हर काम में सफलता मिलेगी, ऐन्द्र योग से बड़ा ऑर्डर प्राप्त होगा, व्यापार में धोखे से रक्षा होगी और परिवार में पितरों के आशीर्वाद से सुख-शांति बनी रहेगी.

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