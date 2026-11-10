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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 10 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा फिजूलखर्ची, बिजनेस में धन हानि की आशंका

Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा फिजूलखर्ची, बिजनेस में धन हानि की आशंका

Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 November 2026: 12वें भाव का चंद्रमा खर्च बढ़ाएगा. कारोबारी वाणी पर संयम रखें व नुकसान से बचें, दफ्तर में न बरतें लापरवाही. पढ़ें राशिफल व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 10 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के संजोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि, यात्रा और अनपेक्षित खर्चों के भाव) में संचरण करेंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर वित्तीय मामलों में बेहद सतर्क रहने का संकेत देता है. इस स्थिति के प्रभाव से अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जो आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए आज के दिन बिना बजट बनाए कोई भी खरीदारी या लेन-देन करने से बचना होगा.

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ग्रहों के इस संवेदनशील प्रभाव के चलते आज कारोबार में वित्तीय जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है और गलत रणनीति से नुकसान होने का अंदेशा रहेगा. वहीं नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में पूरी एकाग्रता दिखानी होगी. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या भावुक फैसले से दूर रहकर केवल व्यावहारिक रुख अपनाने से ही आप आज की चुनौतियों को संभाल पाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार.

तिथि: दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय भाव) में संचार करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (जरूरी कार्यों के लिए अनुकूल समय).

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस अवधि में महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष अनुकूल और शुभ परिणाम देने वाली रहेगी.

बिजनेस और धन

बजट बनाकर करें खर्च, धन हानि से बचें: 12वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति अनपेक्षित खर्चे बढ़ा सकती है. मौजूदा ग्रह स्थिति व्यापार के लिए कुछ प्रतिकूल संकेत दे रही है, जिससे अनचाही धन हानि होने की आशंका बनी रहेगी. किसी भी जोखिम भरे सौदे से दूर रहें और अपने दैनिक खर्चों की स्पष्ट सीमा तय करें.

वाणी पर रखें संयम, न बनाएं नए शत्रु: सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों के दौरान व्यापारियों को अपने शब्दों के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. आपकी कही कोई बात आपके लिए ही विरोधी पैदा कर सकती है, इसलिए अनावश्यक बहस से बचें और मधुर व्यवहार बनाए रखें.

उत्पादों की सही कीमत तय करना जरूरी: व्यापारियों को अपने माल या सेवाओं की कीमतें बाजार के अनुरूप सोच-समझकर रखनी होंगी. यदि सामान का दाम जरूरत से ज्यादा रखा गया, तो ग्राहक बिना कुछ खरीदे आपकी दुकान या प्रतिष्ठान से लौट सकते हैं, जिससे आपकी बिक्री प्रभावित होगी.

करियर और नौकरी

जॉब स्विच करने का विचार फिलहाल टालें: त्योहारी सीजन के बाद जिन नौकरीपेशा जातकों के मन में कंपनी या नौकरी बदलने का विचार आ रहा है, उन्हें फिलहाल इस पर रोक लगानी चाहिए. जब तक हाथ में कोई पुख्ता और बेहतर अवसर न हो, तब तक मौजूदा संस्थान में ही पूरी निष्ठा से काम करना सुरक्षित रहेगा.

कार्य में न बरतें ढिलाई, सीनियर रख रहे हैं नजर: कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. उच्चाधिकारी और सीनियर्स आपके द्वारा किए गए कार्यों का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं. हर काम को समय पर और पूरी शुद्धता के साथ पूरा करने का प्रयास करें.

घरेलू चिंताओं को काम पर हावी न होने दें: पारिवारिक उलझनों और निजी समस्याओं के कारण ऑफिस में आपका मन कुछ अशांत रह सकता है. निजी तनाव को अपने पेशेवर प्रदर्शन के बीच न आने दें, वरना कार्यस्थल पर आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

स्टूडेंट्स भटकाव से बचें, बनाए रखें फोकस: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को आसपास के शोर-शराबे और माहौल के भटकाव से खुद को बचाना होगा. ध्यान केंद्रित करने के लिए पढ़ाई का शांत स्थान चुनें और सोशल मीडिया व अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें.

पारिवारिक संवाद से सुलझाएं मसले: घर में किसी बात को लेकर मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है. परिजनों के साथ बैठकर शांति से चर्चा करें, जिससे समस्याएं बिना किसी विवाद के सुलझ सकें.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के असर से सर्दी, जुकाम या शारीरिक थकान जैसी मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं. अपने खानपान को संतुलित रखें, गुनगुने पानी का सेवन करें और स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी अनदेखी न करें.

लकी कलर: येलो (पीला).

लकी नंबर: 4.

अनलकी नंबर: 9.

धनु राशि के लिए मंगलवार का विशेष उपाय

द्वादश भाव के चंद्रमा के दुष्प्रभावों और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और संकटमोचन को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें.

इसके साथ ही 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, बेसन की मिठाई या गुड़ और चने का दान करना आर्थिक नुकसान से रक्षा करेगा और आपके आत्मविश्वास को बल प्रदान करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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