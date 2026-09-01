Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Rashifal 1 September 2026: 5वें चंद्रमा व वृद्धि योग से धनु राशि वालों को मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स, ऑफिस में बढ़ेगा प्रभाव

Dhanu Rashifal 1 September 2026: 5वें चंद्रमा व वृद्धि योग से धनु राशि वालों को मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स, ऑफिस में बढ़ेगा प्रभाव

Dhanu Rashifal 1 September 2026: 5वें चंद्रमा व वृद्धि योग से धनु राशि वालों को मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स, बढ़ेंगी जिम्मेदारियां! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Sep 2026 06:13 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, अचानक मुलाकात, नई योजनाएं, व्यावसायिक लक्ष्य व संतान स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अचानक किसी खास व प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के प्रबल योग बन रहे हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति और नए ऑर्डर्स हासिल करने का रहेगा. वृद्धि और सर्व अमृत योग बनने से भाग्य पूरी तरह आपका सहयोग कर रहा है; किसी बड़े व्यावसायिक लक्ष्य को हासिल करने में आप पूरी तरह सक्षम रहेंगे और बाजार से जल्द ही मनमुताबिक उचित ऑर्डर्स भी मिलेंगे. हालांकि, पार्टनरशिप (साझेदारी) में नया बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने वाले कारोबारियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है; साझेदारी से जुड़ी नई योजनाओं को फिलहाल भविष्य के लिए टाल देना ही वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नेतृत्व कौशल दिखाने और नई जिम्मेदारियां हासिल करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर व्यर्थ की सोच-विचार में समय गंवाने के बजाय अपने मूल काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; धीरे-धीरे सभी स्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आएंगी. आप अपने जूनियर्स और अधीनस्थों (Subordinates) से कुशलतापूर्वक काम निकलवाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिसके चलते बॉस व वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और मैनेजमेंट की खुलकर प्रशंसा करेंगे. इससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और संस्थान में आपको कुछ नई व बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. घर-परिवार का माहौल सामान्यतः शांतिपूर्ण बना रहेगा; हालांकि दांपत्य जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर हल्का तनाव या मतभेद होने की संभावना बन सकती है. ऐसे में बहस को तूल देने के बजाय शांत रहकर आपसी संवाद से गलतफहमियों को सुलझाने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक और प्रेरणादायी रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वहीं कलाकार और खिलाड़ी अपनी रचनात्मकता व अभ्यास के बल पर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक सक्रियता बहुत अच्छी रहेगी. दांपत्य तनाव से खुद को बचाएं ताकि मन शांत रहे. नियमित प्राणायाम करें, पौष्टिक व सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से बिजनेस में बड़े ऑर्डर्स प्राप्त होंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सफल होंगी.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को धनु राशि के कारोबारियों को वृद्धि योग से क्या लाभ मिलेगा?
Ans. भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े व्यावसायिक लक्ष्य पूरे होंगे और बाजार से जल्दी ही उचित ऑर्डर्स प्राप्त होंगे.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या खास रहने वाला है?
Ans. अधीनस्थों से काम कराने में सफल रहेंगे, बॉस से सराहना मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

Q3. आज धनु राशि वालों को दांपत्य जीवन में तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. जीवनसाथी के साथ व्यर्थ की बहस से बचें और शांतिपूर्वक बातचीत कर पारिवारिक सौहार्द बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 06:13 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Dhanu Rashifal 1 September 2026: 5वें चंद्रमा व वृद्धि योग से धनु राशि वालों को मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स, ऑफिस में बढ़ेगा प्रभाव
Dhanu Rashifal 1 September 2026: 5वें चंद्रमा व वृद्धि योग से धनु राशि वालों को मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स, ऑफिस में बढ़ेगा प्रभाव
धर्म
Vrishchik Rashifal 1 September 2026: 6ठे चंद्रमा व वृद्धि योग से शांत होंगे विरोधी, फेस्टिवल सीजन में मिलेगा बंपर मुनाफा
Vrishchik Rashifal 1 September 2026: 6ठे चंद्रमा व वृद्धि योग से शांत होंगे विरोधी, फेस्टिवल सीजन में मिलेगा बंपर मुनाफा
धर्म
Tula Rashifal 1 September 2026: 7वें चंद्रमा व वृद्धि योग से तुला राशि के दांपत्य में बढ़ेगी नजदीकी, नए बिजनेस का शुभ समय
Tula Rashifal 1 September 2026: 7वें चंद्रमा व वृद्धि योग से तुला राशि के दांपत्य में बढ़ेगी नजदीकी, नए बिजनेस का शुभ समय
धर्म
मेष से मीन तक 1 सितंबर का राशिफल देखें, खर्चों में सतर्क रहें ये 3 राशियां, बड़े नुकसान के योग
मेष से मीन तक 1 सितंबर का राशिफल देखें, खर्चों में सतर्क रहें ये 3 राशियां, बड़े नुकसान के योग
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget