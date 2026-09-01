Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, अचानक मुलाकात, नई योजनाएं, व्यावसायिक लक्ष्य व संतान स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अचानक किसी खास व प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के प्रबल योग बन रहे हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति और नए ऑर्डर्स हासिल करने का रहेगा. वृद्धि और सर्व अमृत योग बनने से भाग्य पूरी तरह आपका सहयोग कर रहा है; किसी बड़े व्यावसायिक लक्ष्य को हासिल करने में आप पूरी तरह सक्षम रहेंगे और बाजार से जल्द ही मनमुताबिक उचित ऑर्डर्स भी मिलेंगे. हालांकि, पार्टनरशिप (साझेदारी) में नया बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने वाले कारोबारियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है; साझेदारी से जुड़ी नई योजनाओं को फिलहाल भविष्य के लिए टाल देना ही वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नेतृत्व कौशल दिखाने और नई जिम्मेदारियां हासिल करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर व्यर्थ की सोच-विचार में समय गंवाने के बजाय अपने मूल काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; धीरे-धीरे सभी स्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आएंगी. आप अपने जूनियर्स और अधीनस्थों (Subordinates) से कुशलतापूर्वक काम निकलवाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिसके चलते बॉस व वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और मैनेजमेंट की खुलकर प्रशंसा करेंगे. इससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और संस्थान में आपको कुछ नई व बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. घर-परिवार का माहौल सामान्यतः शांतिपूर्ण बना रहेगा; हालांकि दांपत्य जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर हल्का तनाव या मतभेद होने की संभावना बन सकती है. ऐसे में बहस को तूल देने के बजाय शांत रहकर आपसी संवाद से गलतफहमियों को सुलझाने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक और प्रेरणादायी रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वहीं कलाकार और खिलाड़ी अपनी रचनात्मकता व अभ्यास के बल पर आगे बढ़ेंगे.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक सक्रियता बहुत अच्छी रहेगी. दांपत्य तनाव से खुद को बचाएं ताकि मन शांत रहे. नियमित प्राणायाम करें, पौष्टिक व सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से बिजनेस में बड़े ऑर्डर्स प्राप्त होंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सफल होंगी.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को धनु राशि के कारोबारियों को वृद्धि योग से क्या लाभ मिलेगा?

Ans. भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े व्यावसायिक लक्ष्य पूरे होंगे और बाजार से जल्दी ही उचित ऑर्डर्स प्राप्त होंगे.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या खास रहने वाला है?

Ans. अधीनस्थों से काम कराने में सफल रहेंगे, बॉस से सराहना मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

Q3. आज धनु राशि वालों को दांपत्य जीवन में तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. जीवनसाथी के साथ व्यर्थ की बहस से बचें और शांतिपूर्वक बातचीत कर पारिवारिक सौहार्द बनाए रखें.

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