Dhanu Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी स्वास्थ्य, रोग, ऋण, शत्रु, दैनिक दिनचर्या व तकनीकी कौशल स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी परेशानियां या मौसमी दिक्कतें सामने आ सकती हैं; इसलिए सेहत के मामले में तनिक भी लापरवाही न बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए सुरक्षित निवेश, प्रतिभा का लोहा मनवाने और बड़े ऑर्डर्स प्राप्त करने का रहेगा.

निवेश के लिए उत्तम समय: बिजनेसमैन के लिए निवेश संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिहाज से समय पूरी तरह अनुकूल चल रहा है; निरंतर प्रयासरत रहें और नए वित्तीय अवसरों को भुनाकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करें.

न्यू बिजनेसमैन उठाएं अनुकूलता का लाभ: नए कारोबारियों (New Businessmen) को समय के साथ आ रही अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाना चाहिए; आपकी वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों का शुभ और ठोस परिणाम निकट भविष्य में बहुत जल्द देखने को मिलेगा.

बाजार में प्रतिभा का प्रभाव व बड़े ऑर्डर: मार्केट में आपकी योग्यता, कार्यकुशलता और प्रतिभा के लोग कायल हो जाएंगे; आपकी व्यावसायिक साख मजबूत होने से आपको बड़े और महत्वपूर्ण सप्लाई ऑर्डर्स हासिल हो सकते हैं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तकनीकी कार्यों में सफलता, सीनियर्स की प्रशंसा और पदोन्नति के नए द्वार खुलने का रहेगा.

टेक्नोलॉजी संबंधी कार्यों में सफलता: एंप्लॉयड पर्सन को आज टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर या तकनीकी उपकरणों से जुड़े कार्यों में शानदार सफलता और सराहना प्राप्त होगी.

मार्केटिंग में टारगेट पूरा व बॉस से प्रशंसा: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मी आज अपने कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करके मैनेजमेंट को गहराई से प्रभावित करेंगे; सीनियर्स और बॉस से विशेष प्रशंसा मिलेगी.

करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते: अनुकूल ग्रह-गोचर का मजबूत साथ मिलने से नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर में उन्नति और आगे बढ़ने के नए व सुनहरे रास्ते खुलेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से छठे चंद्रमा के बावजूद पारिवारिक सामंजस्य और निकटता बनी रहेगी.

जीवनसाथी व परिजनों से उत्तम सलाह: जीवनसाथी तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपको महत्वपूर्ण घरेलू और व्यक्तिगत मामलों में बहुत ही व्यावहारिक व बेहतर सलाह प्राप्त होगी.

संबंधों में नजदीकी: परिजनों के साथ विचारों का आदान-प्रदान होने से आपसी संबंध और अधिक मजबूत व एक-दूसरे के नजदीक आएंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन यादगार मुलाकातों और अभ्यास में निरंतरता का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन किसी खेल प्रतियोगिता या इवेंट के सिलसिले में की जाने वाली ट्रैवलिंग (यात्रा) के दौरान अपने किसी पुराने और खास मित्र से अचानक मिल सकते हैं, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, षष्ठ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से पेट में खराबी, अपच, गले में खराश या शरीर में भारीपन की समस्या हो सकती है. अपने खान-पान में सात्विक और ताजा आहार ही शामिल करें, अत्यधिक ठंडी चीजों से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विधिवत आराधना करें और केले के वृक्ष में जल, कच्चा दूध, हल्दी व चने की दाल अर्पित कर घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या पीले फल दान करें; इससे छठे चंद्रमा के स्वास्थ्य दोष दूर होंगे, निवेश में बड़ा लाभ होगा, टेक्नोलॉजी व मार्केटिंग में तरक्की मिलेगी और पारिवारिक संबंध मजबूत बने रहेंगे.

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