Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, संकट, गुप्त शत्रु व आकस्मिक बाधा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं.

अष्टम चंद्रमा के कारण दिन मानसिक तनाव और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा रह सकता है. छोटी-सी चूक भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी कार्य में जल्दबाजी या अति-उत्साह दिखाने से बचें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (8वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से पूरी तरह बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

छोटे मुनाफे के लिए बड़ा जोखिम न लें: ग्रह गोचर आपको सचेत करता है कि तत्काल मिलने वाले छोटे फायदे के चक्कर में दीर्घकालिक नुकसान न कर बैठें. किसी भी बड़ी बिजनेस डील को अंतिम रूप देने से पहले गहन रिसर्च जरूर करें.

ऑर्डर डिलीवरी में देरी से बचें: त्योहारी सीजन में अत्यधिक व्यस्तता के चलते समय पर ऑर्डर पूरे न कर पाने की स्थिति बन सकती है, जिससे क्लाइंट्स के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं; अपनी क्षमतानुसार ही कमिटमेंट करें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अचानक बढ़ेगा भारी वर्कलोड: नौकरीपेशा जातकों पर ऑफिस में अचानक अतिरिक्त काम का दबाव आ सकता है. आलस्य और लापरवाही से पूरी तरह बचें, अन्यथा यह आपकी नौकरी के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

विरोधी बुन सकते हैं जाल: कार्यक्षेत्र में पूरी तरह सतर्क रहें; कुछ सहकर्मी या गुप्त शत्रु आपकी गलतियों को उछालने की फिराक में रहेंगे. अपने काम को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

संतान के व्यवहार से चिंता: घर-परिवार में आपसी प्यार और सामंजस्य बनाए रखें. बच्चों की किसी गतिविधि या पढ़ाई के प्रति लापरवाही के कारण मन थोड़ा चिंतित रह सकता है; डांटने के बजाय प्यार से समझाएं.

छात्रों को भटकाव से बचना होगा: प्रतियोगी और सामान्य छात्र परीक्षा नजदीक होने के बावजूद लव अफेयर या सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने से बचें, अन्यथा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी और अनिद्रा परेशान कर सकती है; वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

रविवार विशेष अचूक उपाय: अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आज महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें या हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें. शाम को सूर्यास्त के बाद एक चौमुखी दीपक जलाकर भैरव जी या शनिदेव का ध्यान करें और किसी असहाय को अन्न दान करें.

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