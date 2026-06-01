Dhanu Rashifal June 2026: करियर में मिल सकते हैं बड़े अवसर, पर पार्टनर को लेकर रहें सतर्क, देखें धनु का मासिक राशिफल
Dhanu Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए धनु जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें
Dhanu June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना धनु राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.
- पारिवारिक जीवन: धनु राशि वाले को जून महीने में पारिवारिक रिश्ते मजबूत नहीं रहेगा. सदस्यों के साथ अनबन की स्थिति बनेगी. शनि चौथे भाव में तथा गुरु आठवें भाव में है, पारिवारिक जीवन सुखद नहीं रहेगा. आपके बात को समर्थन नहीं करेंगे जिसके कारण विवाद बढ़ जाएगा. लेकिन अच्छी बात है माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. परिवार में कुछ नया कार्य करने का प्लान नहीं करें.
- व्योपार तथा नौकरी: व्योपार में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. साथ ही ग्राहक के साथ अच्छी तालमेल बनेगी तब ही व्योपार में उन्नति होगी. बुध पूरे महीना आठवें तथा नवम भाव में संचरण करेंगे. साझे में व्योपार कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा, लेकिन नया निवेश का प्लान नहीं करें. नौकरी अच्छे स्थिति में चलेगी लेकिन सतर्कता रखनी पड़ेगी. कार्य में ध्यान रखें, पद-प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है.
- शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थी अपने सिलेबस पर ध्यान दें. मंगल स्वगृही होकर पंचम भाव में है, शिक्षा मजबूत होगा. कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी दैनिक पाठ्यक्रम पर ध्यान दें. नए-नए परियोजना पर कार्य करना पड़ेगा जिससे आपके सिलेबस और मजबूत बनेगा. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे. अपनी साहस बढ़ाकर रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंध को लेकर जून के महिना में चिंतित रह सकते हैं. पार्टनर के साथ छोटे-छोटे बात को लेकर विवाद बनेगा, इसलिए संवाद करते समय वाणी पर नियंत्रण करें. पार्टनर के साथ बेवजह की बात नहीं करें. वैवाहिक जीवन में तनाव बनेगा. मंगल पंचम भाव में है तथा बुध पूरे महिना आठवें तथा नवम भाव में संचरण करेंगे. विवाद से दूर रहें, सौहार्द बनाकर रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा. किसी तरह की कोई चिंता नहीं बनेगी. गुरु 03 जून से आठवें भाव में है, कोई बड़ी बीमारी की चिंता नहीं रहेगी. लेकिन बीच-बीच में गले के संक्रमण से परेशान रहेंगे. मानसिक तनाव नहीं लें, खान-पान पर ध्यान दें.
- लकी नंबर: 8
- लकी कलर: गुलाबी
- उपाय: प्रत्येक गुरुवार को चना दाल का दान करें. शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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