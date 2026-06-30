Dhanu July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना धनु राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: धनु राशि वाले जुलाई के महीने में साधरण तौर पर रहेगा, ग्रहों की स्थति बहुत अच्छी नहीं है आठवें भाव में गुरु है उनका दृष्टी दुसरे भाव पर है परिवार के सदस्य बिच -बिच में सहयोग करेगे, लेकिन उनसे ज्यादा उपेक्षा नहीं रखे, हालांकि शनि चौथे भाव में है शनि का प्रयास रहेगा स्थति को नियंत्रण में रखने के लिए, घर की जरुरत वस्तु की खरीदारी समय पर करे. तथा सदस्यों के साथ मिलकर रहे.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार अच्छी स्थति में चलेगा यह सोचकर बैठना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बुध पुरे महीने अच्छे स्थति में नहीं है जिसे बिजनेश में मानसिक स्थति को नियंत्रण करके आगे बढ़ने का प्रयास करे नए निवेश का प्लान नहीं करे, नौकरी में आपका प्रभाव मजबूत बनेगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सीनियर के विश्वास के पात्र बन सकते हैं, मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आएगा, मंगल का प्रभाव से नौकरी में उन्नति करेगे.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए जुलाई का महिना आपके पक्ष में रहेगा मंगल छठे भाव में है अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखे उन्नति के रास्ते खुलेगे, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे है सफलता मिलेगा, मेडिकल, तथा रिसर्च से सम्बंधित पढाई कर रहे है उन्हें सफलता मिलेगा. करियर में सफलता मिलेगी मंगल का सहयोग मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है सफलता मिलेगी लेकिन सीनियर का सलाह लेना जरुरी है.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रह सकते है शुक्र तथा मंगल का प्रभाव से प्रेम जीवन में अचानक से बदलाव हो सकता है. पार्टनर को प्रसन्न रखे लव लाइफ में आनद प्राप्त करेगे. सिंगल है सोसल मिडिया के द्वारा किसी के साथ नजदीकी बढ़ जाएगी. प्रेम विवाह के लिए ऑफर मिल सकता है. वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा लेकिन मंगल अच्छे स्थति में नहीं है जिसके कारण बिच -बिच में विवाद कराएंगे.

स्वास्थ्य: जुलाई के महीने में स्वस्थ्य कमजोर होगा, हुमिदिती कमजोर रहेगा जिसके कारण जॉइंट दर्द तथा सर दर्द से परेशान होगे, स्वास्थ्य पर ध्यान रखे, बाहरी भोजन खाने से परहेज करे.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: लाल

उपाय:

भगवान विष्णु का पूजन करे, प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करे.

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