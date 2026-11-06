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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanteras Puja Muhurat: आज धनतेरस पर कितने बजे करें लक्ष्मी-कुबेर पूजा? देखें अपने शहर का मुहूर्त

Dhanteras Puja Muhurat: आज धनतेरस पर कितने बजे करें लक्ष्मी-कुबेर पूजा? देखें अपने शहर का मुहूर्त

Dhanteras Puja Muhurat 2026: आज 6 नवंबर को धनतेरस पूजा कितने बजे होगी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा समेत 12 शहरों का शुभ मुहूर्त जानें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Nov 2026 06:06 PM (IST)
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Dhanteras 2026 Puja Muhurat Today: आज शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस मनाई जा रही है. शाम को माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि की पूजा की जाएगी. दिल्ली में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक है. वहीं मुंबई में पूजा शाम 6:35 बजे और कोलकाता में शाम 5:28 बजे शुरू होगी. 

ऐसे में अगर आप आज धनतेरस की पूजा करने जा रहे हैं तो अपने शहर का सही समय जरूर जान लें. क्योंकि पूरे देश में धनतेरस एक ही दिन है, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त हर शहर में एक जैसा नहीं है.

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धनतेरस 2026 पर आज पूजा का शुभ मुहूर्त:

पंचांग के अनुसार, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा के लिए प्रदोष काल और वृषभ लग्न का विशेष महत्व है.

दिल्ली के लिए आज के प्रमुख समय इस प्रकार हैं.

  • त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 6 नवंबर, सुबह 10:30 बजे
  • त्रयोदशी तिथि समाप्त: 7 नवंबर, सुबह 10:47 बजे
  • प्रदोष काल: शाम 5:32 से रात 8:09 बजे तक
  • वृषभ लग्न: शाम 6:02 से रात 7:57 बजे तक
  • लक्ष्मी-कुबेर पूजा मुहूर्त: शाम 6:02 से रात 7:57 बजे तक
  • पूजा के लिए शुभ अवधि: 1 घंटा 56 मिनट

इस दौरान घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी-कुबेर पूजा की जा सकती है.

Dhanteras Puja Muhurat 2026: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 12 शहरों में पूजा का समय

आज धनतेरस पर आपके शहर में कितने बजे पूजा शुरू होगी, इसकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.

  • दिल्ली शाम 6:02 से 7:57 बजे
  • नोएडा शाम 6:01 से 7:57 बजे
  • गुरुग्राम शाम 6:03 से 7:59 बजे
  • मुंबई शाम 6:35 से रात 8:35 बजे
  • कोलकाता शाम 5:28 से 7:26 बजे
  • बेंगलुरु शाम 6:25 से रात 8:20 बजे
  • चेन्नई शाम 6:14 से रात 8:10 बजे
  • हैदराबाद शाम 6:15 से रात 8:13 बजे
  • जयपुर शाम 6:11 से रात 8:07 बजे
  • अहमदाबाद शाम 6:30 से रात 8:28 बजे
  • पुणे शाम 6:32 से रात 8:31 बजे
  • चंडीगढ़ शाम 6:00 से 7:54 बजे

दिल्ली में शाम 6:02 बजे पूजा, मुंबई में 33 मिनट बाद क्यों?

धनतेरस पर पूजा के समय में अंतर की वजह सूर्यास्त है. भारत के सभी शहरों में घड़ी एक ही समय दिखाती है, लेकिन सूर्यास्त अलग-अलग समय पर होता है.

कोलकाता पूर्व में होने के कारण वहां सूर्यास्त जल्दी होता है. जबकि मुंबई में सूर्यास्त अपेक्षाकृत देर से होता है. इसलिए कोलकाता में पूजा का शुभ समय शाम 5:28 बजे और मुंबई में शाम 6:35 बजे शुरू हो रहा है.

धनतेरस पर केवल सूर्यास्त ही नहीं, बल्कि प्रदोष काल के साथ वृषभ लग्न का मेल भी देखा जाता है. यही वजह है कि शहर बदलने पर पूजा का मुहूर्त भी बदल जाता है.

धनतेरस पर वृषभ लग्न में ही पूजा क्यों की जाती है?

ज्योतिष शास्त्र में वृषभ को स्थिर राशि माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है.

इसी कारण धनतेरस पर प्रदोष काल के दौरान वृषभ लग्न को विशेष महत्व दिया जाता है. दिल्ली में आज यह समय शाम 6:02 बजे से शुरू हो रहा है.

लेकिन, यह धार्मिक मान्यता है. पूजा करने से धन बढ़ने की कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं है.

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने और पूजा का मुहूर्त क्या एक ही है?

धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन और अन्य सामान खरीदने की परंपरा है. लेकिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त और शाम की लक्ष्मी-कुबेर पूजा का समय अलग-अलग हो सकता है.

खरीदारी के लिए चौघड़िया और अन्य शुभ काल देखे जाते हैं. जबकि शाम की लक्ष्मी-कुबेर पूजा के लिए प्रदोष काल और स्थिर लग्न को प्राथमिकता दी जाती है.

इसलिए अगर आपने दिन में सोना या चांदी खरीद ली है तो शाम को अपने शहर के निर्धारित शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं.

धनतेरस पर आज शाम कैसे करें लक्ष्मी-कुबेर पूजा?

धनतेरस पर पूजा के लिए घर के पूजा स्थान की सफाई करें. चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद दीपक जलाएं, पुष्प, अक्षत, धूप और मिठाई अर्पित करें.

भगवान धन्वंतरि का स्मरण करें और परिवार के स्वास्थ्य की कामना करें. शाम को यम दीपदान करने की भी परंपरा है. स्थानीय रीति के अनुसार घर के बाहर सुरक्षित स्थान पर दीपक रखा जाता है.

अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो दिल्ली का पूजा मुहूर्त अपनाने के बजाय अपने शहर के अनुसार समय देखें. आज धनतेरस की पूजा के लिए सही समय चुनते समय यही सबसे जरूरी बात है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:06 PM (IST)
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Diwali 2026 Dhanteras 2026
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